台南2月25日起實施減量供水措施　籲請業者及民眾共體時艱節約用水

▲台南地區缺燈號由減壓供水黃燈，調整為減量供水橙燈，自來水公司六區處籲請業者及民眾共體時艱配合節約用水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央旱災應變中心發布2月25日起，台南地區缺燈號由減壓供水黃燈，調整為減量供水橙燈，自來水公司六區處籲請業者及民眾共體時艱配合節約用水。

台水六區處表示，自去年下半年迄今，台南地區降雨量少，曾文、烏山頭、南化等民生用水水源主要水庫蓄水量較往年偏低。在水源短缺情況下，為能在今年雨季來臨前，維持台南地區基本供水，中央旱災應變中心公布台南地區實施減量供水措施。台水六區處表示自2月25日起，台南地區將執行下列限水措施：一、停止供水：包括停止試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停工之用水。二、每月用水1,000度以上之工業大用戶減供7％，非工業用戶及游泳池（含附設泳池）、洗車（含加油站附設洗車）、三溫暖及水療等業者減供10％用水量為目標，台水公司將每週查核節水情況，以管控節水成效。

除此之外，台水六區處籲請民眾在生活中落實節約用水，例如：洗澡以沖澡取代盆浴，清洗之衣物累積裝滿後再一次洗淨，洗車以海棉抹布擦拭清潔，洗菜洗碗採取浸洗方式，洗米水用來澆花，並改裝省水馬桶或省水洗衣機等，都是隨手可做的節水方法，以共渡缺水難關。

用水戶如有任何減量供水相關疑義，或想了解有關抗旱最新宣導事項，可進入台水公司網站「抗旱專區」（https://www.water.gov.tw/）或撥打1910免付費電話洽詢。

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