囂張PO持槍照嗆找「蝦米」輸贏　網勸台南鄉親：最近少出門好

▲台南接連發生重大刑案，被批治安嚴重敗壞，2月23日又發生安平陳姓老大槍殺命案，24日晚上有網友PO文論述指稱江湖恩怨、利益糾葛短時間難了，善心提醒台南民眾少出門。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南接連發生重大刑案，被批治安嚴重敗壞，2月23日又發生安平陳姓老大槍殺命案，24日晚上有網友PO文指有人大喇喇將持槍照貼在社群網站上嗆要賭輸贏，網友指江湖恩怨、利益糾葛短時間難了，還善心提醒台南民眾少出門！

該則PO文以「台南槍擊案的幕後花絮及背後幫派勢力消漲」作標題，很像一般論文標題，但內容卻是安平道上勢力消長分析，內容提及2月23日的安平槍殺命案，改變了該地區的黑幫結構，貼文者羅列安平三大黑幫勢力，遭槍殺的陳姓老大、里長、林姓男子，並概述其背景及相互關係及消長。

網友指出，陳姓老大以安平五期茶行為據點，幫眾以討債、圍事維生，在被槍殺前，話說有偵查佐提醒他避風頭，這讓人好奇執法單位與陳男的關係。網友透露，應從10年前的案件說起，當年以陳男為首的犯罪集團，在台南因販毒、砸店、暴力滋事等案件遭警政單位逮捕，其中連高階警官的家人都入營的犯罪集團，網友說「這人跟警察的關係會差到哪去嗎？」。

網友也詳述「蝦米」蔡姓男子、陳姓老大與2月16日在安平被殺的王男之間，3人間的恩怨情仇，網友說「蝦米」與王男原本都是跟陳姓老大，陳姓老大認為「蝦米」太會惹事，因此將「蝦米」踢出去，並挑撥「蝦米」與王男，陳姓老大就是希望早日將「蝦米」送進去關。

而「蝦米」後來耳聞王姓男子背後是陳姓老大在撐腰，就找王男談判，「蝦米」在安平某汽車旅館堵到王男，連談都還沒談，王男就拿出摺疊刀刺傷一旁的蘇姓男子，導致後來汽車駕駛開車追撞王男，並拿刀刺殺王男身亡案件。

王男死亡引發其親友與小弟不滿，但不找開車撞王男的駕駛，卻去「蝦米」家裡鬧，網友表示：「禍不及父母，罪不及妻兒」，當時已跑路的「蝦米」很不爽，認為是陳姓老大唆使這些人去他家鬧，「蝦米」心想，反正已卡槍砲與教唆殺人，不是無期就是十幾、20年，乾脆一不做、二不休做掉陳姓老大，而「蝦米」知道陳姓老大也有軍火，恐已有準備，因此還特地穿防彈背心去尋仇。

網友說，單槍匹馬直接拿槍去打死自己曾跟過的大哥，在江湖人士眼裡，算是相當有勇氣的行為，「但事件要完整落幕，可能還需要一段時間」。

網友還貼出一張頭戴鴨舌帽，手持長槍的男子照片，指：「像這個在臉書上嗆說要找『蝦米』輸贏的，就大喇喇把自己拿槍的照片放在社群網路上，警察也不知道有沒有去查，看到就覺得恐怖，只能勸台南的大家，最近還是少出門好」。網友還強調，希望警方能徹底整治不法份子，別讓人家覺得台南人家裡都有槍！

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