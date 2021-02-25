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「蝦米」原本叫他動手幹掉角頭　臨盆妻「貼身阻擋」不讓他去

<▲外號「蝦米」的蔡姓男子涉嫌獨自持雙槍射殺昔日陳姓老大，再向台南市刑大投案，連同曾、劉2嫌共3人被檢察官向台南地院聲押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲外號「蝦米」的蔡姓男子涉嫌獨自持雙槍射殺昔日陳姓老大，再向台南市刑大投案，連同曾、劉2嫌共3人被檢察官向台南地院聲押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

涉嫌台南8天2命案主嫌「蝦米」蔡姓男子，23日晚上獨自1人雙槍殺害昔日陳姓老大，引起社會震驚，隨後蔡嫌、曾嫌及另名劉姓男子投案，讓案情逐漸明朗，蔡嫌原計劃教唆手下劉男動手殺老大，但因劉男被即將生產的妻子貼身阻擋而未成，蔡嫌迫於情勢才獨犯案行兇。

▲外號「蝦米」的蔡姓男子涉嫌獨自持雙槍射殺昔日陳姓老大，再向台南市刑大投案，連同曾、劉2嫌共3人被檢察官向台南地院聲押禁見。（圖／民眾提供）

▲外號「蝦米」的蔡姓男子涉嫌獨自持雙槍射殺昔日陳姓老大。（圖／民眾提供）

據了解，綽號「蝦米」的31歲蔡姓男子與安平被殺的王姓男子，以前曾跟被殺的台南安平陳姓老大做事，蔡嫌因個性衝動常被陳姓老大責罵，蔡嫌與被刺殺的王姓男子合作權利車買賣等生意，蔡嫌負責找權利車，再交王男處理，2人疑因財務與利益糾紛發生怨隙。

<▲外號「蝦米」的蔡姓男子涉嫌獨自持雙槍射殺昔日陳姓老大，再向台南市刑大投案，連同曾、劉2嫌共3人被檢察官向台南地院聲押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡嫌今年1月間涉嫌受託教唆手下綁架唐姓直播主勒贖60萬元，因不滿與他發生權利車生意糾紛的王姓男子2月16日介入談判，指使曾姓男子等人，涉嫌將王男追撞刺殺身亡，因台南市警方案發後全力追緝，查出包括蔡嫌在內有10人涉案，並先緝獲涉案6人到案，引起在逃蔡嫌等人極大壓力。

<▲外號「蝦米」的蔡姓男子涉嫌獨自持雙槍射殺昔日陳姓老大，再向台南市刑大投案，連同曾、劉2嫌共3人被檢察官向台南地院聲押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

<▲外號「蝦米」的蔡姓男子涉嫌獨自持雙槍射殺昔日陳姓老大，再向台南市刑大投案，連同曾、劉2嫌共3人被檢察官向台南地院聲押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

加上被刺殺的王姓男子的高姓友人，對蔡嫌殺害昔日友人的行為十分不滿，將矛頭指向蔡嫌，雙方除在網路開嗆，高嫌等人還糾眾前往蔡嫌安南區老家砸車、敲鐵門、撒紙錢叫囂要求蔡嫌出來面對，更激發蔡嫌極度不滿。

由於警方為追緝在逃蔡嫌等人，斷絕蔡嫌等人一切人脈與金援，讓蔡嫌走投無路，蔡嫌認為這一切都是安平陳姓老大在幕後「在燒」，更加深其不滿憤怒，決定要與對方「同歸於盡」，即於23日晚上近9時，獨自駕車身穿防彈衣，持雙槍前往安平平通路陳姓老大住處，向陳姓老大開了至少7槍以上（陳男相驗身上有15個彈孔、1個彈頭孔）後，走出屋外，將雙槍放在地上，駕車前往台南市刑大安南隊部投案。

<▲外號「蝦米」的蔡姓男子涉嫌獨自持雙槍射殺昔日陳姓老大，再向台南市刑大投案，連同曾、劉2嫌共3人被檢察官向台南地院聲押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲蝦米蔡姓男子向台南市刑大安南隊部投案。（圖／記者林悅翻攝）

台南地檢署指出，2月16日晚上6時30分許，王姓被害人遭車輛衝撞刺殺致死，2月17日台南市警局拘提余姓等6名犯嫌到案，檢察官董詠勝訊問後針對被告余、王及蘇等3人聲請羈押禁見獲准，另涉及該案之曾、蔡、劉及徐等4人逃逸。

<▲外號「蝦米」的蔡姓男子涉嫌獨自持雙槍射殺昔日陳姓老大，再向台南市刑大投案，連同曾、劉2嫌共3人被檢察官向台南地院聲押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲劉姓男子因妻子極力阻止而未執行殺人任務。

▲曾姓男子疑由蔡嫌指使投案，完成聲東擊西之計，以槍殺陳姓老大。（圖／記者林悅翻攝）

▲曾姓男子疑由蔡嫌指使投案，完成聲東擊西之計，以槍殺陳姓老大。（圖／記者林悅翻攝）

台南市警局派員全力追緝，其中曾姓男子於2月23日下午2時51分前往台南市警局第三分局投案，警方於下午4時40分持拘票執行拘提。蔡姓犯嫌於2月23日晚上9時許，持雙槍前往陳姓被害人住處開槍射擊陳姓被害人，致陳姓被害人死亡，蔡嫌於持槍殺人後，馬上前往台南市刑警大隊安南隊部投案，警方於當日晚上9時15分持拘票拘提到案。另在逃劉嫌於2月24日凌晨1時許，前往台南市永康分局投案，警方於24日凌晨1時37分持拘票拘提到案，3人偵訊後24日下午分別移送台南地檢署由檢察官複訊。

據了解，檢警調查中蔡嫌坦承犯案，並扛起相關主要罪責，檢警也查出，蔡嫌原計劃指使涉嫌擄走直播主的手下劉姓男子去槍殺陳姓老大，但劉男在王姓男子死後怕被對方尋仇報復，且即將生產的妻子知悉極力勸阻，並貼身不離阻止，而未能執行槍殺陳男任務，蔡嫌迫不得已決定親自動手槍殺陳姓老大。

<▲外號「蝦米」的蔡姓男子涉嫌獨自持雙槍射殺昔日陳姓老大，再向台南市刑大投案，連同曾、劉2嫌共3人被檢察官向台南地院聲押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲警方在騎樓起獲作案雙槍。

蔡嫌為了鬆懈警方，疑先指使同夥駕車衝撞王姓死的關鍵主嫌曾男，在23日投案，採「聲東擊西」之計，利用警方專案小組，全力偵辦曾嫌涉案案情，疏於防範之隙，蔡嫌獨自駕車前往安平51歲陳姓老大住處，確定陳男在家後，即進入屋內呼叫陳姓老大的名字後，持雙槍猛射槍殺陳男身亡，蔡嫌離去時在騎樓放下雙槍，駕車向刑大投案，展現他之前揚言同歸於盡的決心。而劉姓男子在獲悉蔡嫌射殺陳姓老大之後，在家人勸導下，也於24日凌晨向永康分局投案。

南檢24日深夜指出，涉殺人案的蔡姓、曾姓及劉姓被告3人經檢察官訊問完畢，訊問後認均涉犯殺人重罪，且罪嫌重大，有逃亡及串證之虞，蔡姓被告並有反覆實施殺人犯罪之虞，均諭知聲請羈押禁見，並於11時許向台南地院提出聲押3人。

▲唯一在逃徐姓男子主動投案。（圖／記者林悅翻攝）

而本案最後唯一在逃的徐姓男子，24日經劉嫌家人告知劉嫌決定出面投案，徐嫌幾經思考，最後在25日上午6時許，主動向警方投案，使殺人案涉嫌10嫌全部到案，徐嫌涉案部分由專案小組調查釐清中。

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