新冠形成「防疫宅」！慈濟健康食譜+草本飲　自主提升防疫力

▲營養師特別推出「222食譜」，教導民眾如何料理營養均衡的一日三餐。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，民眾落實防疫，盡量減少外出及各式社交活動，形成了一種「防疫宅」的現象。為了慶祝二月二十二日營養師節，花蓮慈濟醫院營養科團隊特地傳授健康秘訣，搭配出一套加倍美味、加倍營養以及加倍簡易的「222食譜」，教導大家如何宅在家也能均衡飲食、吃得健康。

二月二十二日是一年一度的營養師節，花蓮慈院的營養科團隊在今年特別推出「222食譜」，教導民眾如何料理營養均衡的一日三餐，推廣如何選擇食材搭配，既能夠將熱量控制在合適的範圍內，又符合素食的均衡飲食攝取標準，滿足人體營養需求，讓民眾吃得飽足、滿足。

▲222食譜早餐〈淨斯高蛋白特調〉。

食譜中的穀粉、豆漿粉、堅果、香鬆、薑黃麵及麻辣薑黃醬等等，使用的都是經過食品認證核可的蔬食產品，有興趣的民眾可以透過線上及實體店面購買到，目的是藉由全素食譜，鼓勵茹素，利用黃豆製品來攝取人體所需要的優質蛋白質，即使吃素也能照顧到健康。

▲222食譜晚餐〈薑黃五行辣麵〉。

花蓮慈院蘇真瑩、鄭穎倢營養師貼心叮嚀，除了一般常見的主餐、配菜之外，均衡的飲食還包含了水果，建議每餐的水果份量約需攝取一個拳頭大小的量，以補充維生素、礦物質及膳食纖維，幫助腸道養好菌及維持正常腸胃道機能；除此之外，蘇真瑩營養師表示，因為疫情的影響，許多人更加重視自身的防疫力，所以，選擇營養餐點的同時，搭配飲用適合的中醫本草飲，增加免疫力。

由於新冠疫情尚未度過，為了落實防疫，降低群聚感染的可能，許多聚會取消，民眾也盡量減少親友之間的社交往來，無形間形成一種「防疫宅」的現象，「222食譜」特別設計成單人份量的菜單，適合獨自在家料理，一人份的餐點步驟簡單，又能夠兼顧健康與美味。

▲222食譜午餐〈三寶香鬆炒飯〉。

◎222食譜

早餐：〈淨斯高蛋白特調〉

→食材：豆漿粉、22味五榖粉、堅果、餅乾

→步驟：依照個人口味喜好，調整水與豆漿粉、22味五穀粉的比例調配蛋白飲，堅果攝取一茶匙的量

午餐：〈三寶香鬆炒飯〉

→食材：糙米飯、青花菜、香菜、木耳、豆干、香鬆

→步驟：將材料切丁，加上油和糙米飯翻炒，最後再灑上香鬆

晚餐〈薑黃五行辣麵〉

→食材：薑黃麵、茼蒿、紅蘿蔔、秀珍菇、油豆腐、薑黃麻辣醬

→步驟：先將紅蘿蔔及油翻炒，再加入水、其他食材以及薑黃麻辣醬，最後把用料豐富的醬汁淋在事先燙熟的薑黃麵上

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