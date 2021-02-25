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麻警「神探」所長7分鐘內破案　替民眾找回遺失手機

▲台南市麻豆警分局六甲分駐所所長陳信槐，接獲民眾報案指稱其iphone手機遺失不見，所長透過定位功能找回遺失手機，全程僅7分鐘，深獲民眾讚許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市麻豆警分局六甲分駐所所長陳信槐，接獲民眾報案指稱其iphone手機遺失不見，所長透過定位功能找回遺失手機，全程僅7分鐘，深獲民眾讚許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆警分局六甲分駐所所長陳信槐，2月23日下午5時許執勤時接獲民眾報案，指稱其iphone手機於官田職訓中心遺失不見，所長到達現場後透過定位功能發現，拿走手機者目前仍逗留於六甲區，經追蹤定位找到1台白色車輛形跡可疑，上前盤查後果真找回遺失手機，全程僅7分鐘，深獲民眾讚許。

▲台南市麻豆警分局六甲分駐所所長陳信槐，接獲民眾報案指稱其iphone手機遺失不見，所長透過定位功能找回遺失手機，全程僅7分鐘，深獲民眾讚許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆警方指出，六甲分駐所所長陳信槐於2月23日下午5時許執行巡邏勤務時接獲民眾報案，稱其價值約新台幣25000元之iphone手機於官田職訓中心廁所遺失，所長陳信槐及警員吳怡蒨立即到達報案現場，詢問報案人遺失手機過程，並透過手機定位功能，發現拿走手機者目前仍在六甲市區徘徊，研判可以立即查獲，便陪同民眾使用定位功能追蹤遺失手機。

▲台南市麻豆警分局六甲分駐所所長陳信槐，接獲民眾報案指稱其iphone手機遺失不見，所長透過定位功能找回遺失手機，全程僅7分鐘，深獲民眾讚許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

約7分鐘後陳所長於手機定位點發現剛好有台白色車輛停放於路旁，推測為拾得人之可能性極高，立即前往盤查，汽車駕駛人第一時間並未坦承其在職訓中心廁所內撿到手機，經警方再次詢問並告知手機定位資訊後自知無法隱瞞，才配合警方從後車廂取出手機還給被害人，並隨警方返所，經警詢後全案依侵占遺失物函送法辦。本案警方於7分鐘內為民服務，找回遺失手機還給被害人，破案效率之高深獲民眾讚許。

麻豆警分局長邱顯良表示，員警於受理民眾遺失物報案後，能夠以同理心精神，積極迅速找回遺失物，不僅有助於警察建立良好的形象，更讓民眾感受到人民保母溫馨助人的正面能量，十分值得同仁效法。

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