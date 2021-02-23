「每天佔總耗電60%」他怨Line是吃電怪：但不能不用　達人神解

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

關於Line的耗電問題時有所聞，一名網友昨日抱怨，只要開網路待機，就會因為Line狂噴電，但又不能捨棄不用，於是發文求解決方法。事實上，3C達人之前曾提出9種解決方法，包括刪除快取和聊天紀錄、關閉Line定位服務等。

網友在PTT提到，「使用Realme手機，設定裡面可以看電池耗電細節，每天Line都至少佔總耗電60%以上，且Line前景活動時間都不到兩分鐘，那就表示Line在背景瘋狂吃電。」

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他不禁無奈，每天只要開網路待機，就會因為Line不斷噴電，但又不可能不用，「請問Line背景很耗電是否正常？有沒有招可以解決呢？」

對此，鄉民紛紛回應，「裝回舊版試試看」、「教身邊的人用 telegram」、「換用lite版看看」、「刪掉重裝，或者玩更耗電的遊戲，趴數就會下降了」、「認真回，你訊息多又開通知就耗電，手機無法進入休眠省電，關閉通知吧」、「Line耗電不是眾所皆知，最近還推出新功能」、「用TG才是王道」、「裝lite版本看看吧+1」。

▲記者實測，手機耗電情況。（圖／記者周亭瑋攝）

其實，科技網站《瘋先生》曾報導，提供9個解決招數，作為臨時排除耗電問題的方法：

1. 關閉後台多工

2. 關閉建議貼圖：Line「設定」→「貼圖」→關閉「顯示建議貼圖」

3. 關閉Line定位服務：「設定」→「隱私權」→「Line」→設定改為「永不」

4. 進入低耗電模式

5. 等待LINE更新

6. 刪除聊天紀錄與聊天室檔案

7. 刪除快取與聊天紀錄

8. 備份聊天紀錄，將Line重裝

9. 降回正式版iOS版本

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▼可以將Line的定位服務關閉。（圖／記者周亭瑋攝）