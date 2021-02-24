婆婆致電忘掛斷！　媳婦偷聽「1串話」超愧疚：哭到快窒息

▲婆媳問題常引發討論。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

婆媳問題向來引發眾人議論。大陸就有一名女子麗麗（化名）婚後才發現丈夫是超典型的「媽寶」，而婆婆卻是把金錢看很重的人，所以她爺爺中風住院需要醫療費時都不敢開口跟婆家借。沒想到某天婆婆深夜致電來關心她，雙方寒暄了幾句就結束，但婆婆卻忘記掛斷，接下來的一串話讓她一秒淚崩，瞬間覺得很愧疚。

據《網易新聞》報導，從小自管教嚴格的家庭長大的麗麗，大學4年間沒談過一場戀愛，是同學們眼中的乖乖牌。直到出社會後，才偶然遇到經常給她送快遞的男子阿斌（化名），幾個月後兩人成為了情侶，再過沒多久就步入禮堂成為夫妻。

看似美滿的婚姻突然變了調，麗麗婚後才發現老公是不折不扣的「媽寶」，生活中的大小事都要先徵求婆婆的意見，相當沒有主見。加上婆婆對於金錢特別敏感，連當時結婚也只願意給人民幣2萬元（約新台幣8.6萬元）的聘金，害兩人差點因此分手，但麗麗卻說服自己既然結婚了，就別計較那麼多。

未料某日麗麗的爺爺突然中風，她花光家裡所有的積蓄來支付醫藥費，甚至到處向親戚借錢才勉強湊齊手術費，雖然她曾考慮過向夫家借，但了解婆婆個性的她也不想自討沒趣，最後放棄這個念頭。

不過，近日深夜麗麗突然接到婆家的電話，對方在電話那頭關心她爺爺的狀況，並對她說了幾句安慰的話，但這總讓麗麗覺得婆婆只是在做表面工夫，不是真的關心她家情況。

雙方繼續寒暄了幾句準備結束通話，正當麗麗準備掛電話時，突然聽到婆婆朝著老公劈頭就罵「你這臭小子，麗麗家發生這麼大的事怎麼不說？沒錯，我是管錢管得比較緊，那還不是怕你們瞎用？現在發生這麼大的事咱們肯定要幫忙！你小子是不是渾了，什麼事該說都不知道嗎？」疑似忘記掛斷電話。

麗麗一聽完婆婆的真情喊話後，頓時覺得很愧疚，哭了一夜甚至差點要窒息，並坦言「雖然婆婆一直以來在經濟上對我們管得很嚴，但是我沒想到她內心是一個非常善良而且明事理的女人。遇到這樣的老公和婆婆，我應該算是比較幸運的了吧！」

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