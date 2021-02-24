　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

婆婆致電忘掛斷！　媳婦偷聽「1串話」超愧疚：哭到快窒息

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲婆媳問題常引發討論。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

婆媳問題向來引發眾人議論。大陸就有一名女子麗麗（化名）婚後才發現丈夫是超典型的「媽寶」，而婆婆卻是把金錢看很重的人，所以她爺爺中風住院需要醫療費時都不敢開口跟婆家借。沒想到某天婆婆深夜致電來關心她，雙方寒暄了幾句就結束，但婆婆卻忘記掛斷，接下來的一串話讓她一秒淚崩，瞬間覺得很愧疚。

據《網易新聞》報導，從小自管教嚴格的家庭長大的麗麗，大學4年間沒談過一場戀愛，是同學們眼中的乖乖牌。直到出社會後，才偶然遇到經常給她送快遞的男子阿斌（化名），幾個月後兩人成為了情侶，再過沒多久就步入禮堂成為夫妻。

看似美滿的婚姻突然變了調，麗麗婚後才發現老公是不折不扣的「媽寶」，生活中的大小事都要先徵求婆婆的意見，相當沒有主見。加上婆婆對於金錢特別敏感，連當時結婚也只願意給人民幣2萬元（約新台幣8.6萬元）的聘金，害兩人差點因此分手，但麗麗卻說服自己既然結婚了，就別計較那麼多。

未料某日麗麗的爺爺突然中風，她花光家裡所有的積蓄來支付醫藥費，甚至到處向親戚借錢才勉強湊齊手術費，雖然她曾考慮過向夫家借，但了解婆婆個性的她也不想自討沒趣，最後放棄這個念頭。

不過，近日深夜麗麗突然接到婆家的電話，對方在電話那頭關心她爺爺的狀況，並對她說了幾句安慰的話，但這總讓麗麗覺得婆婆只是在做表面工夫，不是真的關心她家情況。

雙方繼續寒暄了幾句準備結束通話，正當麗麗準備掛電話時，突然聽到婆婆朝著老公劈頭就罵「你這臭小子，麗麗家發生這麼大的事怎麼不說？沒錯，我是管錢管得比較緊，那還不是怕你們瞎用？現在發生這麼大的事咱們肯定要幫忙！你小子是不是渾了，什麼事該說都不知道嗎？」疑似忘記掛斷電話。

麗麗一聽完婆婆的真情喊話後，頓時覺得很愧疚，哭了一夜甚至差點要窒息，並坦言「雖然婆婆一直以來在經濟上對我們管得很嚴，但是我沒想到她內心是一個非常善良而且明事理的女人。遇到這樣的老公和婆婆，我應該算是比較幸運的了吧！」

►「DeMon超頻冷淬面膜」激殺1.6折、現省3721元

ET快訊
快訊／恐怖命案！男跌落「攪拌水泥車」慘死
新店情侶陳屍床上腐敗發臭　家屬看遺體心碎淚崩
陽明山看日出遭性侵　150cm女大生「脖子被架刀」猛哭
他錄取「年薪220萬」工作　眾人一看地點嚇歪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

婆婆致電忘掛斷！　媳婦偷聽「1串話」超愧疚：哭到快窒息

29歲女家教「成績好就做1次」！孩子分數飆高　家長看監視器傻了

預測全球新冠疫情系統出爐！　陸專家：2025年疫情才會結束

陸兩大電商攻台灣市場　京東推超商取貨「免運還送咖啡」

「只需一針」！陸受理康希諾疫苗上市申請　院士陳薇參與研發

春暖花開vs.東風雨露　張五岳：兩岸缺溝通管道難有交集

4歲藏族小天使！雪地「純真萌樣」狂圈2千萬粉：她眼裡有星星

陸版Clubhouse跟風做大　專家提醒「小心死很慘」

微博準備赴港第二上市　中美關係刺激陸商回流

港府：香港今年經濟成長3.5%至5.5%

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

大嬸搭高鐵拉下口罩「嗑食聊天」　遭勸阻反問：那賣高鐵便當做啥？

超艾夾遭砍..酸民狂噴「8+9不意外」　草爺無奈：我們只是長得比較兇...

婆婆致電忘掛斷！　媳婦偷聽「1串話」超愧疚：哭到快窒息

29歲女家教「成績好就做1次」！孩子分數飆高　家長看監視器傻了

預測全球新冠疫情系統出爐！　陸專家：2025年疫情才會結束

陸兩大電商攻台灣市場　京東推超商取貨「免運還送咖啡」

「只需一針」！陸受理康希諾疫苗上市申請　院士陳薇參與研發

春暖花開vs.東風雨露　張五岳：兩岸缺溝通管道難有交集

4歲藏族小天使！雪地「純真萌樣」狂圈2千萬粉：她眼裡有星星

陸版Clubhouse跟風做大　專家提醒「小心死很慘」

微博準備赴港第二上市　中美關係刺激陸商回流

港府：香港今年經濟成長3.5%至5.5%

2人點1份漢堡「AA制」付250　蹭飯友超詭異分食！男氣到斷線絕交

前台積電發言人孫又文退休後「一張都沒賣」　自曝台積電持股心法

理科太太曝「情緒警訊」粉絲湧私訊：堅定我做YouTuber的價值

張榕容：我像隱形人！　Clubhouse網友「超失禮問題」讓她傻眼

中學五人制／南區內戰高市瑞祥1分吞敗　球隊慢熱狀況待改善

婆婆致電忘掛斷！　媳婦偷聽「1串話」超愧疚：哭到快窒息

快訊／恐怖命案！男子跌落「攪拌水泥車」慘死　家屬目睹慘狀

小甜甜5支驗孕棒認證當媽　過程出包險冒出2個爸爸

神遊瑞典這樣住！幽浮、冰床、皇家海軍用船　你選哪一個？

李詠嫻不要看 ! 　艾力克斯花160萬元買Kobe球員卡

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

大陸熱門新聞

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

女兒被霸凌！他捅死9歲霸凌童

怨「老公短小又快」妻被趕出家門！　尪鐵心離婚

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

4歲藏族女孩純真萌樣！迷暈2千萬粉：她眼裡有星星

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

除夕洗澡初二才出來　她受困浴室30小時

中國無償援助53國疫苗！

曹操一生娶12名寡婦...「這個原因」讓他成梟雄

陸疫苗提供給台？　馬曉光：民進黨得去除政治心魔

戴「玉蟬」10年！專家一看驚：妳膽子真大

小馬雲過去被亂丟？褓姆爆：智力有缺陷

陸專家：全球疫情結束至少再5年！

楊貴妃床上1怪癖　唐玄宗愛到不行

更多熱門

相關新聞

離婚13年突中風　他控前妻盜領理賠311萬

離婚13年突中風　他控前妻盜領理賠311萬

家住花蓮的王姓男子指控，離婚多年的前妻未經他同意，趁他腦中風之際，向保險公司冒名申領311萬元的理賠金，涉嫌侵占罪嫌，前妻喊冤稱，當初說好這筆錢要當贍養費用，2人的兒子也證稱，爸爸一直有說理賠金給媽媽了，台北地檢署認為，前妻是經王男授權同意下申請理賠，侵占罪嫌不足，處分不起訴。

「日本乾爹幫賺錢」假貴婦騙親友510萬

「日本乾爹幫賺錢」假貴婦騙親友510萬

激戰太嗨…22歲女突中風！「兩腳發黑不動」嚇壞醫

激戰太嗨…22歲女突中風！「兩腳發黑不動」嚇壞醫

警中風離職！妻幫領警局物品意外抓外遇

警中風離職！妻幫領警局物品意外抓外遇

搶救綠島中風男！紅鷹跨海疾飛

搶救綠島中風男！紅鷹跨海疾飛

關鍵字：

借錢中風

讀者迴響

熱門新聞

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

GD爆熱戀1年Jennie　甜蜜現場全被拍到

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

BMW拔大牌違停三重騎樓！　分隊長搬2法條打臉

已婚製片變男優　病妻網路乞討度日

直播主「海外賣淫」竟是她！單日接客破10人淨賺20萬　全成醫藥費

即／苗栗一家3口車禍！爸爸、1歲兒宣告不治

阮經天「情人節見家長」爆熱戀拐拐！

快訊／失聯找不到！新店情侶已成雙屍

網紅不雅艷照瘋傳！　認了是本人痛揭殘酷真相

更多

最夯影音

更多
罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男
粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面