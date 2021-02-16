警中風離職！妻幫領警局物品意外抓外遇　「1關鍵物」小三逆轉免賠

▲員警中風離職，請妻子幫忙領回私人物品時遭抓包外遇。（示意圖／免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名陳姓員警2020年7月16日因急性腦中風，開刀後離職，然而，陳妻回警局協助領回私人物品時發現，陳員竟於2012年間外遇並與小三同居，氣得向小三提告求償50萬元精神賠償金。對此，新北地院查出，陳員與妻子結婚後，期間曾離過婚，事後再次結婚，而陳員當時確實持配偶欄空白之身分證向小三聲稱單身，因此判小三免賠，可上訴。

判決指出，陳員與妻子1994年結婚，2008年2月離婚，同年4月再次結婚。陳妻主張，丈夫因急性腦中風，送醫動手術後離職，不料，她返回丈夫任職的派出所領回私人物品時，卻發現丈夫於2012年間與小三交往，展開同居生活，讓她身心受有極大痛苦，故以配偶權受侵害，向小三提告求償50萬元精神賠償金。

小三辯稱，陳員追求交往期間，她曾檢視對方身分證，而配偶欄確實為空白，再加上陳員身為警察，應當不會做違法之事，直到陳員中風住院，她才知道對方並非單身，是有婦之夫，而她赴醫院探望陳員時，與陳妻交談後，對方知悉她也是受害人，並承認有找到陳員無配偶欄之身分證；然而，陳妻卻在要求她支付醫藥費不成後，決定對她提告，因此請求駁回告訴。

對此，新北地院勘驗小三提出與陳妻的對話錄音檔發現，陳妻確實告知小三，陳員有2張身分證，1張記載有配偶，另1張配偶欄則是空白，再加上陳妻戶籍資料上確實記載2008年與陳員離婚後，又再度結婚，顯示小三所述非虛構之詞，其與陳員交往時已盡注意查證之責，反倒陳妻未提出陳員與小三親密交往行為的證據，因此小三無侵害配偶權之故意，最終判陳妻敗訴，小三免賠償，全案仍可上訴。

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