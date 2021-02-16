　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警中風離職！妻幫領警局物品意外抓外遇　「1關鍵物」小三逆轉免賠

▲▼通姦,劈腿,偷吃,小三,外遇（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

▲員警中風離職，請妻子幫忙領回私人物品時遭抓包外遇。（示意圖／免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名陳姓員警2020年7月16日因急性腦中風，開刀後離職，然而，陳妻回警局協助領回私人物品時發現，陳員竟於2012年間外遇並與小三同居，氣得向小三提告求償50萬元精神賠償金。對此，新北地院查出，陳員與妻子結婚後，期間曾離過婚，事後再次結婚，而陳員當時確實持配偶欄空白之身分證向小三聲稱單身，因此判小三免賠，可上訴。

判決指出，陳員與妻子1994年結婚，2008年2月離婚，同年4月再次結婚。陳妻主張，丈夫因急性腦中風，送醫動手術後離職，不料，她返回丈夫任職的派出所領回私人物品時，卻發現丈夫於2012年間與小三交往，展開同居生活，讓她身心受有極大痛苦，故以配偶權受侵害，向小三提告求償50萬元精神賠償金。

小三辯稱，陳員追求交往期間，她曾檢視對方身分證，而配偶欄確實為空白，再加上陳員身為警察，應當不會做違法之事，直到陳員中風住院，她才知道對方並非單身，是有婦之夫，而她赴醫院探望陳員時，與陳妻交談後，對方知悉她也是受害人，並承認有找到陳員無配偶欄之身分證；然而，陳妻卻在要求她支付醫藥費不成後，決定對她提告，因此請求駁回告訴。

對此，新北地院勘驗小三提出與陳妻的對話錄音檔發現，陳妻確實告知小三，陳員有2張身分證，1張記載有配偶，另1張配偶欄則是空白，再加上陳妻戶籍資料上確實記載2008年與陳員離婚後，又再度結婚，顯示小三所述非虛構之詞，其與陳員交往時已盡注意查證之責，反倒陳妻未提出陳員與小三親密交往行為的證據，因此小三無侵害配偶權之故意，最終判陳妻敗訴，小三免賠償，全案仍可上訴。

【更多新聞】

進包廂10分鐘內⋯遭男客硬上！按摩妹驚逃求救　店長竟冷處理

認識5天就交往！14歲逃家少女「激戰男友21回」　爸找到人傻眼

拿房產換照顧！不孝兒一拿到權狀秒失聯　中風父心寒提告

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
莫彩曦來台定居！　申請「就業金卡」移民署准了
小嫻痛揭「民宿被破壞」！血染床單　衛生棉黏牆上
狂違停講不聽！鄰居照三餐檢舉「逼出奧步」　網揪弱點笑了
明天搶喝1元美式、買1送1！　超商「開工優惠」一次看
她身材比當媽前還辣！　跟15歲女兒合照簡直姊妹

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

YouTuber百萬網紅莫彩曦來台定居！　申請「就業金卡」移民署准了

人妻店內狂愛小王！問兒：要不要叔叔當你爸？綠帽夫見監視器氣炸

警中風離職！妻幫領警局物品意外抓外遇　「1關鍵物」小三逆轉免賠

「向過去的傷痛說再見」入監獲重生　女收容人重修家庭關係

30年信徒還原「神童龍師父」10歲隔空救登山客命　弟子豪捐600萬

果然「初四」！鎯頭怪客東港砸18車　專挑賓士！吃麵遭正義哥圍捕

男「抱枕摀鼻」硬上LOL女隊友：悶死你　「怕報警」搶她手機秒逃

獨居阿北夢見家裡被侵入　女警衝救援…暖舉讓他哭了

「神童龍師父」小宮廟500信徒供養　全家30年免上班還建慈惠堂

通緝犯回老家找爸媽拿錢　謊報身分遭識破「7pupu暴衝」遭警制伏

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

滾動！8kg胖橘貓不爽就「變成球」快速翻3圈後裝沒事...媽笑到岔氣

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

過年走春一位難求！2遊客爆口角　男人肉占位遭勸反嗆：你法律系？

YouTuber百萬網紅莫彩曦來台定居！　申請「就業金卡」移民署准了

人妻店內狂愛小王！問兒：要不要叔叔當你爸？綠帽夫見監視器氣炸

警中風離職！妻幫領警局物品意外抓外遇　「1關鍵物」小三逆轉免賠

「向過去的傷痛說再見」入監獲重生　女收容人重修家庭關係

30年信徒還原「神童龍師父」10歲隔空救登山客命　弟子豪捐600萬

果然「初四」！鎯頭怪客東港砸18車　專挑賓士！吃麵遭正義哥圍捕

男「抱枕摀鼻」硬上LOL女隊友：悶死你　「怕報警」搶她手機秒逃

獨居阿北夢見家裡被侵入　女警衝救援…暖舉讓他哭了

「神童龍師父」小宮廟500信徒供養　全家30年免上班還建慈惠堂

通緝犯回老家找爸媽拿錢　謊報身分遭識破「7pupu暴衝」遭警制伏

南韓向FIBA提議亞洲盃資格賽延到6月份　能趕上8月會內賽

大學學測成績2/24上午9時公布　個人申請3月報名

習近平：排除貧困地區的小康　就沒有建成小康社會

美軍駐伊拉克基地附近遇襲　3火箭彈接連炸！釀大火1死6傷

反壟斷盯上網約車！陸交通部：別以為大了就不能倒

黃心華：民進黨政治人物罹患「政治近視」　只求當下打臉對手

吳宗憲「內湖一條街買10戶」！　付3億現金買豪宅…超狂買房法曝光

又是生日選號！中年夫婦回娘家幸運刮中百萬大獎

YouTuber百萬網紅莫彩曦來台定居！　申請「就業金卡」移民署准了

搶贏大都會！　洋基1年400萬美元簽下強力牛棚威爾森

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

少婦午休躲廁所跟老闆啪啪啪　綠帽夫崩潰

兒子在日本6年未返台　罹癌婦最後心願落空

通靈神童爆家醜！遭爸媽告詐千萬生活費　他抖出內幕

「神童龍師父」兄弟都台大學霸？　1張照片揭全家演戲

兒半夜哭鬧…九天玄女降駕曝：是姊姊

屁孩開賓士C43自撞　無情放鳥讓店家傻眼

人夫不要看！辣媽身材凍齡靠這招

彰化凌晨試車2死　死者身分曝光

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

花800萬買下8輛報廢國光號　亞洲車神圓夢

女三寶彰化逆向害連撞　大迴轉落跑

試車2死1傷　妻睡夢中聞夫死訊崩潰

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

更多熱門

相關新聞

搶救綠島中風男！紅鷹跨海疾飛

搶救綠島中風男！紅鷹跨海疾飛

空勤總隊位於台東豐年機場的駐地大隊，13日獲報指1名疑似中風傷患在綠島，需要緊急協助申請空中支援，返台到醫院進行救治，空勤總隊接獲後隨即派遣直升機前往，機上還有2名醫護員協助，最後搭載中風傷患以及家屬返台轉送醫院救治。

黃偉哲市長捧弱勢團體年菜展溫馨

黃偉哲市長捧弱勢團體年菜展溫馨

警包庇女友應召站！偷給臨檢班表教躲查緝

警包庇女友應召站！偷給臨檢班表教躲查緝

高雄2警隔離中！衛生局：無社區擴散風險

高雄2警隔離中！衛生局：無社區擴散風險

即／高雄警和確診者同桌吃飯！遭列居家隔離

即／高雄警和確診者同桌吃飯！遭列居家隔離

關鍵字：

小三中風員警

讀者迴響

熱門新聞

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

愛莉莎莎低頭道歉…曖昧男網紅「約泡」力挺

AV女優罵髒話爆紅　悲慘身世曝：只有上床感覺活著

拍床戲褲襠凸一塊！3男星錄影疑起「生理反應」

西濱遇「賓士房子」　網：閃遠點

初四國道驚見「人造銀河」！網塞到哭

六月買房滾錢「10年狂賺3800萬」

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

臨停擋入口！遭BMW「神級倒車」封印　車主歉：你厲害

少婦午休躲廁所跟老闆啪啪啪　綠帽夫崩潰

兒子在日本6年未返台　罹癌婦最後心願落空

麥當勞冰淇淋機內部曝光！18萬網看傻

更多

最夯影音

更多
半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住
輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面