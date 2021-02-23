假貴婦誆「日本乾爹」幫賺錢　借5000萬裝闊騙親友510萬

▲假貴婦借錢裝闊佯稱有日本乾爹幫忙投資賺錢，詐騙親友510萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北市議員洪健益前秘書翁秉鉅的前妻李姵嬅，涉嫌從2017年起打腫臉充胖子，向人吹噓跟著1個日本乾爹，在日本投資不動產賺了不少，李女的朋友和從事不動產業的堂姊信以為真，陸續投入510萬元，後來才發現，李女根本是另外向人借貸5000萬元，用來支付假的投資獲利，台北地檢署調查後依詐欺罪起訴李女。

檢警調查，李女因為打扮入時，時常出國旅遊，引來在旅行社擔任領隊的友人好奇詢問賺錢之道，李女誆稱認識了日本社長，還認他做乾爹，跟著乾爹投資日本不動展有賺錢，領隊友人因此拿了2次各50萬元跟著投資，賺了100萬，再投資80萬，就無消無息。

李女的堂姊本身就在從事法拍屋業務，得知後也問李女，日本不動產獲利有這麼好嗎？結果李女還來不及回答，堂姊就幫忙找到答案「是投資法拍屋吧！」李女連忙應和，堂姊也因此深信不疑，先投資100萬元，拿回300萬元。

但李女堂姊再投入430萬元後，李女再也沒回覆獲利情形，堂姊覺得有異，自己去調查一下，發現李女先前把「獲利」匯出前，都剛好收到另名法拍業者郭姓女子的匯入款，懷疑根本沒拿去投資，而是詐騙。

檢察官一查，李女連日本乾爹的姓名、長相、照片都拿不出來，所提供的乾爹連絡電話現在是由1名患有精神疾病的台籍男子持有，而李女疑似向郭女陸續借貸了5000萬元，用來支付親友投資的獲利款，根本從頭到尾都沒有拿去投資日本不動產，因此依詐欺罪嫌起訴李女。

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