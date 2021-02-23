離婚13年突中風！311萬理賠金變贍養費　他控前妻侵占被兒子逆轉

▲花蓮王姓男子中風後，控告住台北的前妻盜領保險金，但兒子作證證明其實這是贍養費。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

家住花蓮的王姓男子指控，離婚多年的前妻未經他同意，趁他腦中風之際，向保險公司冒名申領311萬元的理賠金，涉嫌侵占罪嫌，前妻喊冤稱，當初說好這筆錢要當贍養費用，2人的兒子也證稱，爸爸一直有說理賠金給媽媽了；台北地檢署認為，前妻是經王男授權同意下申請理賠，侵占罪嫌不足，處分不起訴。

王男提告指出，他和前妻在1995年離婚後，因為前妻是人壽業務員，所以2005年間，有請前妻幫忙投保人壽保險，2008年間，王男突遭腦中風病襲，隔年壽險理賠311萬就被前妻領走，王男懷疑前妻冒名偽簽請款，涉嫌偽造文書、侵占等罪。

前妻到案喊冤，當初王男一直想復合，常常從花蓮跑到台北找她和孩子，還說可以買個保險，受益人就寫孩子，當成給孩子的保障，所以她才去申請理賠作為扶養孩子的贍養費。壽險公司人員證稱，當年曾派調查員到花蓮訪查王男，王男因為中風影響，話講不清楚，只能咿咿呀呀，王的兒子幫忙確認保險理賠無誤才核款。

檢察官再傳喚兒子出庭，兒子證稱，長大後每次和妹妹去花蓮時，爸爸都會說理賠金已經給媽媽了，這可能是爸爸基於賠償的心態給的。檢察官因此認為，王男其實已經授權前妻請領壽險理賠，用來支應前妻和孩子的生活所需，無證據顯示前妻涉嫌不法，因此處分不起訴。

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