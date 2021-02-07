台南警局長方仰寧赴佳警訪視基層防疫與座談　要求員警執法要有同理心

▲新任台南市警局局長方仰寧，前往佳里分局訪視座談，關懷基層員警防疫措施，並對於分局破案有功人員頒發慰問金與破案茶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新任台南市警局局長方仰寧，為關懷基層員警服勤狀況與相關防疫因應作為，特於7日下午2時30分，前往佳里分局訪視座談，關懷基層員警防疫措施，並對於分局近日破獲職業賭場有功人員頒發慰問金與破案茶，讓有功人員揪甘心！

由於110年加強重要節日『春節期間』安全維護工作從2月3日起已展開，佳里分局即在首日破獲一起職業賭場逮補13人，充分展現嚴正執法，法律無假期，鑑此特別利用假日前往頒發佳里分局訪視時頒發破案茶，也頒發慰問金，期勉大家一起為社會盡一份心力，讓民眾過好年。

台南市警局長方仰寧，會中對於佳里分局甘分局長提報轄區居民特性及地理治安環境相當用心聆聽，在治安面特別要求甘分局長體認轄區特性需要實施有感警政作為如護麻、護漁等勤務，並對於民眾報案一定要讓民眾有感，值班員警更要透過『起身』與『奉茶』以及『同理心』方式，來尊重前來民眾的感受，亦能提高員警自我敏感度，另外對於交通方面也重申『速度管理』之重要性，除發揮網路雲端宣導外，也要分眾分層走入地方，例如各地廟宇、老人會、社區與機關學校等，讓高齡者知道馬路如虎口，對於高齡社會年長者也應多禮讓，使交通宣導有意義與成效，勿一直盲目取締執法，而忽略交通工程（管理）與宣導的重要性與意義。

最後方局長期盼警察人員要能即時回應民眾要求，同理心看待，不要讓民眾找不到、問不到的基本要求，而交通安全宣導應講民眾聽得懂的話，適時結合路口驚悚影片來宣導，以刺激民眾安全危機意識；再者，提醒警察幹部務必領導同仁要有『責任心』，彈性勤務運用，讓同仁能發揮工作成效而擁有『榮譽感』，勿讓同仁有勞而不獲或不勞而獲等情形，大家共同讓民眾能擁有『安全感』，能有一個快樂又安全的新年假期。

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