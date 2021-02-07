　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南警局長方仰寧赴佳警訪視基層防疫與座談　要求員警執法要有同理心

▲新任台南市警局局長方仰寧，前往佳里分局訪視座談，關懷基層員警防疫措施，並對於分局破案有功人員頒發慰問金與破案茶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新任台南市警局局長方仰寧，前往佳里分局訪視座談，關懷基層員警防疫措施，並對於分局破案有功人員頒發慰問金與破案茶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新任台南市警局局長方仰寧，為關懷基層員警服勤狀況與相關防疫因應作為，特於7日下午2時30分，前往佳里分局訪視座談，關懷基層員警防疫措施，並對於分局近日破獲職業賭場有功人員頒發慰問金與破案茶，讓有功人員揪甘心！

▲新任台南市警局局長方仰寧，前往佳里分局訪視座談，關懷基層員警防疫措施，並對於分局破案有功人員頒發慰問金與破案茶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於110年加強重要節日『春節期間』安全維護工作從2月3日起已展開，佳里分局即在首日破獲一起職業賭場逮補13人，充分展現嚴正執法，法律無假期，鑑此特別利用假日前往頒發佳里分局訪視時頒發破案茶，也頒發慰問金，期勉大家一起為社會盡一份心力，讓民眾過好年。

▲新任台南市警局局長方仰寧，前往佳里分局訪視座談，關懷基層員警防疫措施，並對於分局破案有功人員頒發慰問金與破案茶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長方仰寧，會中對於佳里分局甘分局長提報轄區居民特性及地理治安環境相當用心聆聽，在治安面特別要求甘分局長體認轄區特性需要實施有感警政作為如護麻、護漁等勤務，並對於民眾報案一定要讓民眾有感，值班員警更要透過『起身』與『奉茶』以及『同理心』方式，來尊重前來民眾的感受，亦能提高員警自我敏感度，另外對於交通方面也重申『速度管理』之重要性，除發揮網路雲端宣導外，也要分眾分層走入地方，例如各地廟宇、老人會、社區與機關學校等，讓高齡者知道馬路如虎口，對於高齡社會年長者也應多禮讓，使交通宣導有意義與成效，勿一直盲目取締執法，而忽略交通工程（管理）與宣導的重要性與意義。

▲新任台南市警局局長方仰寧，前往佳里分局訪視座談，關懷基層員警防疫措施，並對於分局破案有功人員頒發慰問金與破案茶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

最後方局長期盼警察人員要能即時回應民眾要求，同理心看待，不要讓民眾找不到、問不到的基本要求，而交通安全宣導應講民眾聽得懂的話，適時結合路口驚悚影片來宣導，以刺激民眾安全危機意識；再者，提醒警察幹部務必領導同仁要有『責任心』，彈性勤務運用，讓同仁能發揮工作成效而擁有『榮譽感』，勿讓同仁有勞而不獲或不勞而獲等情形，大家共同讓民眾能擁有『安全感』，能有一個快樂又安全的新年假期。

不分年齡，用過都大推
 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／驚傳有警察和「確診者同桌吃飯」！遭列居家隔離
「百萬頭獎」超狂連開12天　快下注秒變富翁！
驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂「沖垮大壩」爆洪水　恐已150死
快訊／力山董座驚傳逝世　「從學徒到百億健身器大廠」人生謝幕
看完雞排妹「受害者相簿」　性騷男內疚道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南警局長方仰寧赴佳警訪視基層防疫與座談　要求員警執法要有同理心

疫情延後開學　桃園推有機蔬菜箱促銷2/17日起受理預購

人形看板發紅包、年節口罩　台中議員過年防疫拚創意

17歲時「棄棒從廚」　楊丞紘變大飯店行政總主廚

房客積欠房租、搬走前還留狗大便　房東火大報警

高市府守護神　史哲慰勞苓雅分局贈加菜金！力讚好鄰居

多國語言加強防疫宣導　讓桃園移工安心迎新年

麻警首創Police Eats　照顧溫暖員警同仁的心胃

東港警替代役男赫見台積電「侯用」工程師　協助治安大加分

屏東空氣品質不良　環保局展開砂石疏濬專區、工業區稽查

孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」

拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

搶進投票所挨轟「道德衰落」！黃捷致歉、不認插隊：完全是個誤會

金鐘視帝東區餐廳打工　半夜清奧客嘔吐物：起碼有事做

留任鳳山！黃捷落淚「再服務2年」 3度鞠躬：謝謝正義的鳳山鄉親

黃捷現身鳳山高中！眼布血絲　穿紅衣襪「幸運色開運」

樹林66歲獨居婦「從11樓墜下」　夫陪妻散步遭壓傷！昏迷指數3

台南警局長方仰寧赴佳警訪視基層防疫與座談　要求員警執法要有同理心

疫情延後開學　桃園推有機蔬菜箱促銷2/17日起受理預購

人形看板發紅包、年節口罩　台中議員過年防疫拚創意

17歲時「棄棒從廚」　楊丞紘變大飯店行政總主廚

房客積欠房租、搬走前還留狗大便　房東火大報警

高市府守護神　史哲慰勞苓雅分局贈加菜金！力讚好鄰居

多國語言加強防疫宣導　讓桃園移工安心迎新年

麻警首創Police Eats　照顧溫暖員警同仁的心胃

東港警替代役男赫見台積電「侯用」工程師　協助治安大加分

屏東空氣品質不良　環保局展開砂石疏濬專區、工業區稽查

屋主約代書事務所面談　他傻「有什麼含義嗎？」網點關鍵：小心

「銀行三寶」不是有拿就好！　業者強調想開運需擺在家中財位

歐寶「電動商用車家族」擴張！Combo-e預告今年秋季上市

台南警局長方仰寧赴佳警訪視基層防疫與座談　要求員警執法要有同理心

快訊／高雄警和確診者同桌吃飯！遭列居家隔離　分局調派警力支援

韓資深女星傳遭丈夫棄養！罹老人癡呆「戲如人生」　曾登坎城影展

開箱首批國產疫苗！醫療業務遭狂抽7管血...二期臨床受試過程曝光

湯姆貓與傑利鼠變水晶也淘氣　手捧起司Ｑ爆

國家警報超難聽！　狂放「刺耳音頻」原因曝光

117kg胖妹要嫁了！鮮肉尪體重只有「半個她」　S曲線收服健身教練

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

地方熱門新聞

台南大地震5週年　他憶「小妹妹獨活全身傷」淚崩

悍女騎車強闖　撞警後用「無影腳」踢

路過秘境拍奇石！神犬狗頭趴河喝水

供應全聯、好市多　麵包廠站穩烘焙界

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

狗狗走失也懂得報案？

西螺福興宮美金紅包曝光　除夕夜發放8800份

東港警替代役男赫見台積電「侯用」工程師

台南市科技大執法上路

桃園男上山賞櫻車沒電　大溪警接電解困

台北女離家出走欲輕生南警平安找回

麻警首創Police Eats

除夕夜開搶　5萬個紅包免費送

孝子陪母就醫翻車相驗死因出爐　

更多熱門

相關新聞

公車運將開譙！女騎士神風左轉要罰了

公車運將開譙！女騎士神風左轉要罰了

台南市一輛公車昨（6日）下午行經東門路二段與中華東路口正準備依號誌左轉時，右側卻突然有輛機車從斑馬線處衝出，幸司機及時反應急煞，才未釀成事故；但騎士的「神風式騎法」也讓司機氣得開門破口大罵。台南市警一分局表示，經勘驗監視器畫面後，確認女騎士未依規定兩段式左轉，可開罰新台幣600元以上、1800元以下罰鍰。

台南市科技大執法上路

台南市科技大執法上路

台南死亡車禍　騎士疑超速撞電桿喪命

台南死亡車禍　騎士疑超速撞電桿喪命

台北女離家出走欲輕生南警平安找回

台北女離家出走欲輕生南警平安找回

行動佛殿環島祈福台南最後站抵南區萬皇宮

行動佛殿環島祈福台南最後站抵南區萬皇宮

關鍵字：

台南方仰寧佳警

讀者迴響

熱門新聞

爆目擊者認證「雞排妹被刷卡屁股」　翁立友說話了

疑似性騷目擊者！爆雞排妹被「從屁股中間刷卡」

霸凌鳳山少女！19歲男遭網友私刑打斷右手

快訊／凌晨01:36突一震！北部搖晃至少20秒　國家警報狂響

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰

獨／捕獲金鐘視帝東區餐廳打工

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

翁立友有救了？正妹師揭翻身2關鍵

基隆警勾結車手A錢　又被起底偷吃新婚護理師

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

SBL球星完事後對話全曝光　正妹控：你把我當砲友？

19歲霸凌男遭私刑「斷右手」！掌摑踩頭丟包醫院門口

傳產公司待12年！「年終發了」金額逼哭他

陳昇35歲帥兒結婚　絕美昇嫂罕見曝光

19歲霸凌男向鳳山父女道歉了！轉身被「20人私刑斷手」

更多

最夯影音

更多
孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」

孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」
拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面