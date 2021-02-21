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巡視魚塭遇死劫！西濱連環撞「半截車死者身分曝」　女兒哭癱喊爸爸

▲▼西濱20車連環撞車禍，半身車畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西濱20車連環撞車禍，其中一名死者的車被撞成半截。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、徐愷昕／雲林報導

台61線西濱快速公路北上今（21日）上午7時許發生一起重大車禍，現場共有20輛車撞成一團，造成2死8傷慘劇。其中一輛車遭撞後瞬間變成一半，而上方駕駛不幸身亡，稍早，死者身分已被確認，65歲林姓死者是中油退休人員，今日上午從嘉義家中前往雲林口湖欲巡視魚塭時，意外碰上此連環車禍。死者女兒收到消息到場時，情緒崩潰、雙腳癱軟哭攤在爸爸的遺體前，一旁的外甥女也哭成一團，場面令人鼻酸。

▲台61北上254K重大連環車禍9車撞一團釀1死多人傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲現場畫面怵目驚心，還有一輛車被壓縮變「半輛」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

事發於台61線北上254公里，共有6輛大貨車和14輛小客車撞成一團，現場一人明顯死亡未送醫；另有10人送醫，其中2人OHCA命危、8人輕傷，詳細車禍原因還有待釐清。

案發後，有網友在「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團發文，貼出車禍慘況，只見瓦斯桶散落一地，多車受損嚴重，還有一輛車被壓縮變「半輛」。原PO表示，現場濃霧，請下東石交流道，走旁邊引道，下一個再上；還有人驚呼，「這到底怎麼撞的？」

▲▼西濱20車連環撞，死者家屬哭攤在地（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼西濱20車連環撞，死者家屬哭攤在地（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼西濱20車連環撞，死者家屬哭攤在地（圖／記者蔡佩旻翻攝）

最新消息指出，此場事故的2名死者中，其中1名就是這輛「半截車」的駕駛人，消防趕抵現場時，65歲林姓死者人卡在車內，但已沒有呼吸心跳，而據了解，林男上一年剛從中油退休，平時住在嘉義，因為在雲林口湖有養殖文蛤，所以今天才會開車前往巡視，不料路途中遇上死劫。死者女兒收到消息到場時，情緒崩潰、雙腳癱軟哭攤在爸爸的遺體前，一旁的外甥女也哭成一團，場面令人鼻酸。

▲▼西濱20車連環撞車禍，半身車畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲現場畫面怵目驚心，還有一輛車被壓縮變「半輛」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼西濱20車連環撞，死者家屬哭攤在地（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲死者女兒到場時雙腳癱軟，需要旁人攙扶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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