國台辦指九二共識是東風雨露　陸委會重申矮化台灣

▲陸委會主委交接。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾俊豪／台北報導

大陸國台辦發言人馬曉光今（24日）重申九二共識是兩岸「春暖花開」的「東風雨露」。對此，陸委會下午回應，交流是雙向，不是單方作為可以達成，呼籲對岸正視台灣人民對「一國兩制」、「九二共識」等矮化台灣的政治框架及負面作為的反對與質疑，才有助於逐步化解雙方對立與分歧。

總統蔡英文近日進行國安、兩岸「鐵三角」人士調整，新任陸委會主委邱太三23日表示，期待兩岸「春暖花開」，雙方能務實判斷未來交流。對此，大陸國台辦發言人馬曉光24日回應稱，「春天需要有東風，花開需要有雨露，那麼這個『東風雨露』就是九二共識。」

▲陸委會呼籲對岸放下九二共識、一中原則等矮化台灣的政治框架。（圖／路透）

陸委會下午進一步回應，政府依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例推動兩岸事務，致力維護台海和平穩定，也持續正向看待兩岸交流30多年來的經驗與成果。

陸委會指出，邱太三上任後已表達對兩岸關係的期許，提出在疫情獲得控制後，有序恢復交流往來，並檢視相關法規、制度的完備性與落實情形，確保民眾權益與兩岸健康正常互動。

陸委會強調，交流是雙向，不是單方作為可以達成，呼籲對岸為兩岸良性互動作出相對的努力與承擔，「在相互尊重、善意理解的態度下，正視台灣人民對其『一國兩制』、『九二共識』」等矮化台灣之政治框架及負面作為的反對與質疑，才有助於逐步化解雙方對立與分歧。」