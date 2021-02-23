邱太三：與陳明通「宿舍住對面」　接下陸委會「有恃無恐」

▲邱太三（右）從陳明通（左）手中接下陸委會主委任務。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

前法務部長邱太三23日正式從陳明通手中接過陸委會主委的棒子，他在接任儀式上表示，自己與陳明通大學是同學，宿舍就住在對面，相識超過40年，所以從陳明通的手中接過棒子，可說是「有恃無恐」，傳承上絕對值得大家信賴。

接任儀式上，即將轉任國安局長的陳明通首先發言，他指出，歡迎邱太三的接任，相信未來能繼續展開兩岸的良性互動，兩岸關係也會有更多的善意與和平。

陳明通提到，他與邱太三曾經是大學同學，邱太三是法律系，他是政治學系，只是邱太三後來就讀國發所，變成了他的學生，不過有一句話「有狀元學生，無狀元先生」，相信邱太三領導陸委會能更勝於他，兩人也將在國安團隊密切合作努力。

▼陳明通（左）轉任國安局長，向陸委會團隊告別。（圖／記者屠惠剛攝）



邱太三表示，再度回到陸委會，心境上非常高興，因為2004年他就曾被指派到陸委會擔任副主委，這段期間也令他累積到許多能力與經驗，可以說是在陸委會訓練了「一把功夫」。

邱太三提到，他與陳明通不只大學是同學，宿舍還住在對面，40幾年來一直維持著好交情，所以從陳明通的手上接過棒子，可以說是「有恃無恐」，相信陸委會的傳承絕對是值得大家信賴的。

邱太三並強調，接任主委之後，會秉持蔡總統的指示，在堅定國家主權及台灣民主的原則下，面對後疫情時代，讓兩岸恢復交流，「這段期間有很多兩岸的好朋友期待未來兩岸能春暖花開，帶著大家的期許，我會跟團隊一起努力，全力以赴。」