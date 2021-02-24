邱太三盼兩岸「春暖花開」　國台辦：九二共識是東風雨露

▲陸委會昨日舉辦新舊任主委交接儀式，新任主委邱太三期待兩岸春暖花開。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／北京報導

總統蔡英文近日進行國安、兩岸「鐵三角」人士調整，新任陸委會主委邱太三23日表示，期待兩岸「春暖花開」，雙方能務實判斷未來交流。對此，大陸國台辦發言人馬曉光24日回應稱，「春天需要有東風，花開需要有雨露，那麼這個『東風雨露』就是九二共識。」

馬曉光直言，兩岸關係曾經有過「春暖花開」，那麼春天需要有東風，花開需要有雨露，那麼這個東風雨露就是九二共識；他表示，「如果台灣一些先生們，有這樣的期待，願意順從兩岸同胞的意願，那就回到堅持九二共識的共同立場來。」

▲大陸國台辦發言人馬曉光主持2月24日例行記者會。（圖／CCTV4）

總統蔡英文近日進行國安、兩岸等主管部門的人事調整，前陸委會主委陳明通接掌國安局，前法務部長、曾在扁政府時期擔任過陸委會副主委一職的邱太三，23日正式接任陸委會主委，他在致詞時表示，期待兩岸春暖花開，並提到陸方在「九二共識」做了新的加註後，已經讓台灣民眾無法接受。

對此，馬曉光還在24日舉行的例行記者會上，講述九二共識歷史，表示1992年大陸海協會、台灣海基會經由香港會談及其後函電往來，達成各自以口頭方式，表述海峽兩岸均「堅持一個中國」的九二共識。

他強調，雙方版本都「堅持一個中國原則，堅持國家統一的態度」，因此是否接受九二共識，關係到兩岸關係的根本，是檢視兩岸善意的試金石，只要承認歷史事實和意涵，兩岸交流就不存在障礙。

對於邱太三的九二共識「新加註」一說，馬曉光說，這是民進黨當局否定兩岸共同基礎的新花招。他認為，把「一國兩制」、「台灣方案」和九二共識混為一談、移花接木，是刻意曲解，前者是大陸提出解決台灣問題的科學構想，後者則是當前兩岸關係和平發展的前提基礎。

媒體提問，陸方如何看待陸委會的人事異動，馬曉光說，關鍵是看政策和行動，「換湯當然最好還要換藥，如果僅僅是換湯不換藥，恐怕病還是治不好。」馬曉光還在回應前述提問時，對我政府喊話，「兩岸只講春暖花開是不夠的，要思考為什麼有過春暖花開？為什麼局面被民進黨一手摧殘的秋風蕭瑟？」

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