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2021陸「高校」對台招生　線上線下考試同步啟動

▲▼不受疫情影響，大陸高等教育學校持續推進對台招招生工作。（圖／截圖自上海復旦大學網站）

▲不受疫情影響，大陸高等教育學校持續推進對台招招生工作。（圖／截圖自上海復旦大學網站）

記者陳政錄／北京報導

在新冠肺炎疫情持續的背景下，大陸國台辦24日指出，「新年伊始，大陸高校（高等教育學校、泛指大專院校）招收台灣學生工作即正式啟動」，表示會在維護考生健康安全前提下，合理安排線上線下考試，確保招生工作穩妥進行。

大陸國台辦發言人馬曉光強調，近年來，大陸高校辦學質量和國際化水准日益提高，大陸經濟社會發展前景持續看好，為台灣學子帶來難得的發展機遇。

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光主持2月24日例行記者會。（圖／CCTV4）

▲大陸國台辦發言人馬曉光主持2月24日例行記者會。（圖／CCTV4）

他還說，當前兩岸關係雖然面臨一些障礙，但無論兩岸關係形勢如何變化，大陸有關方面都將一如既往地為台灣學生來大陸學習深造提供便利和服務。

據了解，大陸教育部日前印發《關於2021年普通高等學校依據台灣地區大學入學考試學科能力測試成績招收台灣高中畢業生的通知》。馬曉光表示，根據通知精神，大陸具有招生資質的384所高校將於2月底、3月初同時在學校官網、海峽兩岸招生服務中心網站和大陸高校面向港澳台地區招生資訊網公佈招生簡章，目前復旦大學已公布招生資訊。

馬曉光說明，凡持有台灣居民居住證或台胞證、以及在台灣居住的有效身份證明，且2021年台灣「學測」成績在語文、數學、英文考試科目中任意一科達到「均標級」以上的台灣高中畢業生均可報考。

他指出，為儘量避免台灣學生受到新冠肺炎疫情防控因素影響，大陸高校將在維護考生健康安全前提下，合理安排線上線下考試，確保招生工作穩妥進行。

另一方面，馬曉光還在記者會上介紹，大陸最高人民法院近日已發布新規，台灣地區居民以及在台灣地區登記註冊的企業和組織等訴訟當事人，可以申請線上立案。委託大陸律師代理訴訟的，可申請法官線上視訊見證，無需辦理委託代理檔案公證，為台灣地區當事人提供便捷高效的訴訟服務。

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