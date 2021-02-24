春暖花開vs.東風雨露　張五岳：兩岸缺溝通管道難有交集

▲淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（圖／記者曾俊豪攝）

文／中央社記者賴言曦台北24日電

新任陸委會主委邱太三昨天提出兩岸春暖花開的期許，中國大陸國台辦發言人馬曉光則重申「九二共識」舊調。學者認為，兩岸短期內難恢復交集，需恢復常態交流累積互信基礎。

新任大陸委員會主任委員邱太三昨天提出兩岸未來能春暖花開的期許，但中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天再提「九二共識」，並稱此為兩岸春暖花開的「東風雨露」。

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳接受中央社記者電訪時表示，大陸方面不會改變堅持「九二共識」的立場，因為「九二共識」已被寫入中共十九大報告及人大、政協政府工作報告中，形同「定海神針」。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

張五岳指出，兩岸在欠缺溝通管道、美中持續對抗、兩岸各自民意制約及香港議題持續發酵等情況下，短期內不易找到交集。

因此，他認為外界當前不應著墨尋找「九二共識」以外的新共識或替代用語，而是應思考如何擱置爭議，恢復常態交流，建立良好氣氛並累積互信基礎。

不過張五岳提到，自去年3月武漢包機議題發生後，大陸對陸委會多半是負面批評。據他統計，過去一年來，國台辦發言人及相關網站對台有約183則具強烈批判意味的文章，但今天馬曉光以溫和語氣重申立場，「沒有針對主委（邱太三）有強烈批評，是去年以來罕見的」。

展望與探索特約研究員郭瑞華接受中央社電訪時也指出，雖然美國總統拜登（Joe Biden）上任後對中態勢基本仍維持不示弱，但估計不會有進一步刺激中國大陸的動作。因此，在這樣的情況下，兩岸關係也比較不會受到刺激。