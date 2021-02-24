明後天空氣髒爆「易有霧影響能見度」　雲林以南全亮紅燈

▲三日空品區預報。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）



記者許展溢／台北報導

近日西半部空氣髒，環保署空氣品質監測網預報，今（24日)環境風場由東北風逐漸轉為偏東風，迎風面北部地區，擴散條件佳；下風處中南部地區風速弱，汙染物易累積，中部空品區達「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區達「紅色警示」等級，要注意的是明後天南部空品都會亮起紅燈。

環保署說明，依監測資料及氣象局資料顯示，明天25日環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積；桃竹苗沿海地區受背風渦旋影響，汙染物濃度易上升；北部、高屏地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；西半部地區於清晨及夜間易有霧影響能見度，北部、竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

26日環境風速仍偏弱，清晨及夜間水平和垂直擴散條件差，易累積汙染物；午後風速稍增強且垂直擴散條件好轉，將有利汙染物擴散，北部、竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

環保署指出，27日東北季風增強且北部地區有雨，空氣品質將逐漸好轉；南部地區位在下風處，仍須留意汙染物累積情形。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。