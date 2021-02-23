　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

紙餐具回收成本高全進焚化爐　環保署澄清：有很大剩餘的容量處理

▲民眾在店內用餐後，妥善依「清理、分類、堆疊」三步驟，提升紙餐具分類回收後資源再利用效益。（圖／台東縣政府提供）

▲民眾用餐後依「清理、分類、堆疊」三步驟，提升紙餐具分類回收後資源再利用效益。（圖／台東縣政府提供）

記者許展溢／台北報導

有媒體報導紙餐具有一層塑膠淋膜，回收麻煩成本也高，部分回收廠不收，最後直接成了垃圾進焚化爐燒掉。環保署今（23日）強調，紙餐具應回收，且回收處理量足夠。

環保署說明，「紙餐具不是紙類，紙餐具、紙類都要回收，而且分開回收。」，紙餐具如碗、盤、杯等是公告應回收容器，為了防水及油漬與使用便利，生產時會在表面塗上一層聚乙烯（polyethylene，PE）或以浸臘處理。因此，後端的處理需先將塑膠膜與紙材分離，再將塑膠粒和紙漿分開利用，處理程序與紙類不同，故需分開收集處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼紙餐具。（圖／記者許展溢攝）

▲環保署強調，紙餐具應回收，且回收處理量足夠。（圖／記者許展溢攝）

環保署表示， 紙餐具回收後，送到3家專業紙餐具專業回收廠，該3家處理廠設備總設計處理量每年能處理24萬9600公噸，遠大於109年回收的15萬9897公噸。因此，仍有很大剩餘的容量處理回收的紙餐具。紙餐具回收後，經過脫膜、散漿等一連串處理單元，最後產生塑膠粒及紙漿，作為其他塑膠與紙製品。109年經過稽核認證的回收量為15萬9897公噸，其再利用量高達14萬4200公噸，其他剩餘不能物質再利用的，再做熱值利用。

為增加紙餐具的回收量，環保署指出，去年與各地方環保局攜手推動「紙餐具循環友善店家計畫」，輔導補助自助餐及便當店業者店內設置廢紙餐具專用回收設施，將回收桶併設垃圾筒及廚餘筒、設置語音播放器提醒設備、張貼宣導海報等，引導業者改善用餐環境，便利並教育民眾分類回收，提高資源回收品質，以利再利用，最高上限為新台幣6500元。輔導後約有8成計2900家自助餐及便當業者完成設施的設置。為使紙餐具清分疊更為落實，今年1月4日預告「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」草案，明定自助餐及便當店業者應設置紙餐具專用回收設施，目標於下半年正式上路。現階段都還在輔導期間，請業者提早因應。

▲環保署推動紙餐具循環友善店家補助計畫，補助設置紙餐具回收設施及分類語音提醒設備，並鼓勵店家踴躍申請。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲環保署補助設置紙餐具回收設施及分類語音提醒設備。（圖／記者林悅翻攝）

另外，為提高紙餐具的回收量，環保署提到，108年8月提高補貼回收個體戶的回收單價，資收個體戶送到清潔隊每公斤可拿到18元，遠高於市場回收價格，每月最高補助上限由2000元提高到3500元，並關懷照顧個體戶。紙餐具109年度稽核認證量15萬9897公噸較108年度（8萬645公噸）成長近1倍。回收率由106年44%大幅提升至今已超過85%，資源回收成果顯著提升。

ET快訊
艷妻婚前禁慾！開機當晚「脫口1句話」擊落苦幹夫
台商烏克蘭找代理孕母！　花230萬控被丟包險凍死
1歲女兒「突抱緊陌生女店員」不肯放！　紀言愷傻眼PO照

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

澳洲大堡礁一生必訪！海底博物館帶你見識海底的溫度與繁華

紙餐具回收成本高全進焚化爐　環保署澄清：有很大剩餘的容量處理

228連假後解封！台、高鐵3／2起可飲食　恢復自由座、取消站票限制

台鐵內部溝通出包釀道班工3死傷　運安會今晚決定是否立案調查

莫忘初衷　王正坤醫師捐贈50萬元助學長大弱勢學生

「渣情人吸引機」TOP3星座！雙魚渴望愛情、牡羊飛蛾撲火不怕痛

跟12星座當朋友的潛規則大公開　只要不踩地雷就能一輩子

下波冷空氣元宵節降溫、雨更多！　228連假「降雨熱區」曝

抗疫下半場重點是疫苗！陳時中提接種目標3階段　不會強迫大家打

大學學測成績明日上午9時公布　3種方式查詢

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

小黃兩度惡意逼車嗆又沒撞到！　騎士差點命喪公車站網揪是慣犯

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

「含羞草日記」超艾夾遇襲身中2刀　草爺譴責暴力不開心：他是我家人！

用樂高拼出等身大「101模型」！　阻尼器也超還原...關燈還能發亮

停車見婦「人肉佔位」勸阻被無視 雙方僵持3分鐘...他無奈倒車離開

澳洲大堡礁一生必訪！海底博物館帶你見識海底的溫度與繁華

紙餐具回收成本高全進焚化爐　環保署澄清：有很大剩餘的容量處理

228連假後解封！台、高鐵3／2起可飲食　恢復自由座、取消站票限制

台鐵內部溝通出包釀道班工3死傷　運安會今晚決定是否立案調查

莫忘初衷　王正坤醫師捐贈50萬元助學長大弱勢學生

「渣情人吸引機」TOP3星座！雙魚渴望愛情、牡羊飛蛾撲火不怕痛

跟12星座當朋友的潛規則大公開　只要不踩地雷就能一輩子

下波冷空氣元宵節降溫、雨更多！　228連假「降雨熱區」曝

抗疫下半場重點是疫苗！陳時中提接種目標3階段　不會強迫大家打

大學學測成績明日上午9時公布　3種方式查詢

又是疫情惹的禍！強納斯兄弟二度爆解散　新專輯計畫全取消　

快訊／大樂透1.1億開獎了！百萬大紅包剩2組　今晚誰抱走百萬？

台捷防疫合作　外交部捐口罩生產線已送抵捷克組裝中

新莊女為「5000元貓糧弒母」二哥當兵失蹤29年　媽悲慘背景曝光

老家失竊物「物歸原主」　周媽媽現身強調「子瑜原諒那個姐姐」

憂衝動毀一切！「真心or技巧性告白」…專家嘆：戀愛不是打牌

京城銀：未來10年　每股現金股利至少1.8元起跳

都只陪歐告！怨念汪呆坐角落　見姐挑釁「你失寵了」…秒扭屁氣哭

影／低接or創高追買？專家曝加碼訣竅：出現「1指標」快減碼

《KINGDOM》全球直播「36.6萬人線上看」！6團各色粉絲選擇困難

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

生活熱門新聞

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

女顧客「陽春麵不要麵」　老闆娘：我生氣了

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

尪拒婚前性行為！她忍到洞房「一脫褲嚇傻」

高中生7hrs台北求生！網讚：天堂行程

228連假天氣出爐！　今先變天…周五再一波「雨更多」

罔腰懷孕12周才領媽媽手冊　婦科醫推論：早就拿了

爽換iPhone 12 Pro Max卻後悔！她淚吐1問題

女外送員2招「騙餐」　早餐店老闆娘火了

熊貓女外送員「偷餐」　同業揭2手法鑽漏洞

怨Line是吃電怪「佔總耗電60%」！達人神解

砸千萬養頂級coser女友！富二代被甩崩潰

愛你才唸你！5星座交往後「越來越囉嗦」　受害網友一看想哭

更多熱門

相關新聞

環團控賴清德干預觀塘開發　求撤環評提告敗訴

環團控賴清德干預觀塘開發　求撤環評提告敗訴

桃園觀塘工業區開發環評案，引環保團體不滿，認為環評委員會成員農委會前副主委李退之、前環保署長李應元等7人，受前行政院長賴清德影響，立場恐有偏頗應迴避，卻仍參與審查推動開發進程，又開發案嚴重影響生態，向環保署提起行政訴訟，要求撤回撤回環評案，台北高等行政法院日前判環團敗訴。

環保局清潔隊員徐楓茹發現金子！

環保局清潔隊員徐楓茹發現金子！

空品預報雲嘉南「低雲霧影響能見度」

空品預報雲嘉南「低雲霧影響能見度」

士林夜市百包垃圾堆馬路、花圃原因曝光

士林夜市百包垃圾堆馬路、花圃原因曝光

清潔員「垃圾心理學家」出書轟動

清潔員「垃圾心理學家」出書轟動

關鍵字：

環保署紙餐具回收塑膠淋膜焚化爐垃圾

讀者迴響

熱門新聞

罔腰曬出媽媽手冊！曝「預產期」：希望是女牛寶

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

對話曝！母拋家與大廚嘿咻　4子女哭：媽媽怎麼會這樣

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

2歲童拿鐵湯匙插「插座孔」　瞬間被電死！

超艾夾中2刀遭酸「8＋9團體不意外」　草爺看留言動怒

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

吉龍糖爆「全台北剩1門市」！業者回應

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

劉詩詩陪吳奇隆回台過年！網怒譙：冷血

超正！DC公開首位「黑髮」女超人

老公每晚偷情16歲小姨子！美艷妻抓姦重病亡

更多

最夯影音

更多
李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面