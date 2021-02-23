紙餐具回收成本高全進焚化爐　環保署澄清：有很大剩餘的容量處理

▲民眾用餐後依「清理、分類、堆疊」三步驟，提升紙餐具分類回收後資源再利用效益。（圖／台東縣政府提供）



記者許展溢／台北報導

有媒體報導紙餐具有一層塑膠淋膜，回收麻煩成本也高，部分回收廠不收，最後直接成了垃圾進焚化爐燒掉。環保署今（23日）強調，紙餐具應回收，且回收處理量足夠。

環保署說明，「紙餐具不是紙類，紙餐具、紙類都要回收，而且分開回收。」，紙餐具如碗、盤、杯等是公告應回收容器，為了防水及油漬與使用便利，生產時會在表面塗上一層聚乙烯（polyethylene，PE）或以浸臘處理。因此，後端的處理需先將塑膠膜與紙材分離，再將塑膠粒和紙漿分開利用，處理程序與紙類不同，故需分開收集處理。

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▲環保署強調，紙餐具應回收，且回收處理量足夠。（圖／記者許展溢攝）



環保署表示， 紙餐具回收後，送到3家專業紙餐具專業回收廠，該3家處理廠設備總設計處理量每年能處理24萬9600公噸，遠大於109年回收的15萬9897公噸。因此，仍有很大剩餘的容量處理回收的紙餐具。紙餐具回收後，經過脫膜、散漿等一連串處理單元，最後產生塑膠粒及紙漿，作為其他塑膠與紙製品。109年經過稽核認證的回收量為15萬9897公噸，其再利用量高達14萬4200公噸，其他剩餘不能物質再利用的，再做熱值利用。

為增加紙餐具的回收量，環保署指出，去年與各地方環保局攜手推動「紙餐具循環友善店家計畫」，輔導補助自助餐及便當店業者店內設置廢紙餐具專用回收設施，將回收桶併設垃圾筒及廚餘筒、設置語音播放器提醒設備、張貼宣導海報等，引導業者改善用餐環境，便利並教育民眾分類回收，提高資源回收品質，以利再利用，最高上限為新台幣6500元。輔導後約有8成計2900家自助餐及便當業者完成設施的設置。為使紙餐具清分疊更為落實，今年1月4日預告「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」草案，明定自助餐及便當店業者應設置紙餐具專用回收設施，目標於下半年正式上路。現階段都還在輔導期間，請業者提早因應。

▲環保署補助設置紙餐具回收設施及分類語音提醒設備。（圖／記者林悅翻攝）



另外，為提高紙餐具的回收量，環保署提到，108年8月提高補貼回收個體戶的回收單價，資收個體戶送到清潔隊每公斤可拿到18元，遠高於市場回收價格，每月最高補助上限由2000元提高到3500元，並關懷照顧個體戶。紙餐具109年度稽核認證量15萬9897公噸較108年度（8萬645公噸）成長近1倍。回收率由106年44%大幅提升至今已超過85%，資源回收成果顯著提升。