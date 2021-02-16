支援台南花蓮地震…台北消防搜救犬猛將退役！從日本引進新成員

▲台北市消防局新加入2隻搜救犬。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

台北市消防局現有5隻搜救犬，去年一隻搜救犬ZEUS因年滿8歲，必須強制退役，Zeus曾支援過台南地震、花蓮地震等任務，在退役時消防局特地為牠舉辦歡送會，並頒發「榮譽市犬」獎章，表揚Zeus長年對於救災工作的貢獻，同時也為牠找到新主人，安心享受退休生活。

▲控犬員依依不捨與ZEUS道別。（圖／記者黃彥傑攝）

今年有了新血加入，1隻比利時狼犬及1隻德國牧羊犬。要成為搜救犬並不是那麼容易，搜救犬的篩選先天個性及體型是非常重要的因素，選到幼犬再透過搜救犬訓練，才能成為「搜救聯萌」的一員。就因為嚴苛的篩選條件，所以不容易找到新成員，在國內苦尋不著，透過民間團體力量，領犬員到日本國際搜救犬組織的馴犬學校，參加訓練並挑選2隻生力軍回國。

▲搜救犬平時訓練。（圖／記者黃彥傑攝）

一隻搜救犬養成非常不容易，搜救犬必須對環境、地形要有適應力及穿越能力，還要有強烈的工作慾望。搜救犬要克服災難現場的噪音干擾，跟相關工作人員，在場上東嗅西聞，來回反覆確認，要順利完成搜索，非常不容易。

這兩隻新生力軍搜救犬，有著最大特性就是「搜索欲望強烈、對事物好奇」，接下來，牠們將接受控犬員的訓練，而控犬員會針對牠們的能力跟個性，設計出相對應的訓練方式，訓犬沒有標準的SOP、也沒有絕對正確的方式，每一個小細節都是一套專業。等牠們接受完訓練，通過國際搜救犬組織認證，才能上場工作，等到投入災難搜救行列，這才是挑戰的開始。

▲新加入搜救犬年齡1歲左右，特性是搜索欲望強烈，爆發力強、敏捷、奔跑速度快。（圖／記者黃彥傑攝）

