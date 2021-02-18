台南市消防七大隊自辦遙控無人機訓練　提升科技救災專業技能

▲台南市消防局第七大隊辦理遙控無人機訓練，課程包括無人機法規介紹、基本飛行、動作訓練及實機操作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為增進遙控無人機飛手熟悉度與培養新進飛手，台南市消防局第七大隊於2月17日至2月19日辦理遙控無人機訓練，課程包括無人機法規介紹、基本飛行、動作訓練及實機操作。

遙控無人機救災已成為趨勢，在任何救災現場上，遙控無人機可將救災現場視野擴大，讓指揮者了解現場狀況，並下達戰術搶救；另外，運用遙控無人機進行各項宣導，也是近年來的趨勢之一。

另為培養新進飛手操作穩定度，第七大隊亦成立大隊無人機模擬器訓練教室，可供飛手模擬操作遙控無人機，並進行各項考照情境訓練，以提升操作熟悉及穩定度。

第七大隊大隊長黃輝林表示，遙控無人機為現今救災之一大利器，利用平時加強訓練累積飛行經驗值及增加熟悉度，在災害搶救、防災宣導及其他支援任務可更加得心應手。

台南市長黃偉哲表示，台南市積極推動科技救災，無人機是其中一項關鍵的科技運用，期盼消防局局長李明峯將此股能量應用在災害搶救上，除從空中拍攝火災現場，提供資訊供指揮官戰術運用，亦可運用於山域、水域救援，提供空勘任務，發揮無人機的價值，保護台南市民安全。

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