醉男地鐵昏睡到站「動彈不得」：等...等...頭卡住了

▲上海一名醉男在地鐵車廂內打瞌睡，頭部卡進座椅扶手內。（圖／翻攝上海消防）

記者魏有德／綜合報導

上海一名男子16日喝完酒後欲搭乘地鐵返家，一時不勝酒力醉倒在座椅上，到站時卻發現自己動彈不得，整顆頭卡進座椅邊的扶桿內，拔不出來。上海消防接獲通報後，隨即派人前往現場查看，只能用板手將扶手暫時卸下，過程中該名醉男一度因拆卸時調整角度受力而發聲，「等等等，卡住了，痛.....」

▲消防人員拆除座椅旁的扶手，同時安撫因緊張而滿臉漲紅的醉男。（圖／翻攝上海消防）

根據《上海消防》發布的影片，這名醉男橫躺在地鐵的座位上，頭部深深卡進座椅的扶手內，臉部也因為時間過長而漲紅，一度想要掙扎卻仍不得動彈。到場的4名消防員研究過後，決定利用板手等工具將座椅扶手卸下，拆除過程還不停安撫該名男子，避免其過度掙扎而導致呼吸困難。

▲男子脫困後連忙致謝，也因為酒醉烏龍事件感到不好意思。（圖／翻攝上海消防）

經過約5分鐘的援救，消防隊員一度因研究結構而讓該名男子相當緊張，該名男子還試圖用手拉扯座椅扶手，但扶手仍牢牢鎖在為自上。最後，消防隊員拆下座椅下方的螺絲釘，該名醉男終於可以將脖子從卡住的半圓形小洞中伸出來。

該名醉男脫困後，先是用手在臉上抹了一把，隨後連忙用著仍帶有醉意的口吻向援救他的消防人員道謝。