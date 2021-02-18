　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

醉男地鐵昏睡到站「動彈不得」：等...等...頭卡住了

▲上海一名醉男在地鐵車廂內打瞌睡，頭部卡進座椅扶手內。（圖／翻攝上海消防）

▲上海一名醉男在地鐵車廂內打瞌睡，頭部卡進座椅扶手內。（圖／翻攝上海消防）

記者魏有德／綜合報導

上海一名男子16日喝完酒後欲搭乘地鐵返家，一時不勝酒力醉倒在座椅上，到站時卻發現自己動彈不得，整顆頭卡進座椅邊的扶桿內，拔不出來。上海消防接獲通報後，隨即派人前往現場查看，只能用板手將扶手暫時卸下，過程中該名醉男一度因拆卸時調整角度受力而發聲，「等等等，卡住了，痛.....」

▲消防人員拆除座椅旁的扶手，同時安撫因緊張而滿臉漲紅的醉男。（圖／翻攝上海消防）

▲消防人員拆除座椅旁的扶手，同時安撫因緊張而滿臉漲紅的醉男。（圖／翻攝上海消防）

根據《上海消防》發布的影片，這名醉男橫躺在地鐵的座位上，頭部深深卡進座椅的扶手內，臉部也因為時間過長而漲紅，一度想要掙扎卻仍不得動彈。到場的4名消防員研究過後，決定利用板手等工具將座椅扶手卸下，拆除過程還不停安撫該名男子，避免其過度掙扎而導致呼吸困難。

▲男子脫困後連忙致謝，也因為酒醉烏龍事件感到不好意思。（圖／翻攝上海消防）

▲男子脫困後連忙致謝，也因為酒醉烏龍事件感到不好意思。（圖／翻攝上海消防）

經過約5分鐘的援救，消防隊員一度因研究結構而讓該名男子相當緊張，該名男子還試圖用手拉扯座椅扶手，但扶手仍牢牢鎖在為自上。最後，消防隊員拆下座椅下方的螺絲釘，該名醉男終於可以將脖子從卡住的半圓形小洞中伸出來。

該名醉男脫困後，先是用手在臉上抹了一把，隨後連忙用著仍帶有醉意的口吻向援救他的消防人員道謝。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
酒國小昆凌爆騙友35萬涉7官司　她258字曝真相
31歲男參加完性愛趴被追殺慘死　臉書PO文全起底引殺機
白宮顧問致函台灣　尋求解決汽車晶片短缺
刮刮樂中獎「被店員丟回收桶」嗆硬拗　內行曝1招解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

百度智慧電動車合作夥伴是它　李彥宏：已敲定CEO

醉男地鐵昏睡到站「動彈不得」：等...等...頭卡住了

電影看一半集體倒地！63人送醫「多人被抱出急救」　致病原因曝

絕美「鋼絲棉煙花」爆紅　燃燒達2000度遭陸官方責令下架

空中走鋼索失足！　女遊客「掛半空中不停旋轉」當場嚇暈

王毅：中方開展新冠疫苗國際合作「從不附加任何政治條件」

金融OL遭高層「辦公室性侵」　含淚忍住：不然就會被開除

黎智英再申請保釋　協助李宇軒「潛逃台灣」再添一罪

陸春節總票房78億人民幣破影史紀錄　首位百億導演誕生

港府設36億疫苗保障基金！　「打針致死」最多賠償千萬

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

旗安84的日常生活「比諧星還好笑」　拌飯倒滿料..華莎吐真心：好討厭

失控婦鬧知名咖啡店飲料淋櫃檯　紙巾丟滿地翹腳嗆店員出來面對

陳意涵吐結婚「因為懷孕」全場爆笑XD　老公許富翔忙到沒空聯絡..她：啾哇！

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

台南男「被追殺」攔大學生機車逃　遭來回輾斃...離警局僅1分鐘車程

百度智慧電動車合作夥伴是它　李彥宏：已敲定CEO

醉男地鐵昏睡到站「動彈不得」：等...等...頭卡住了

電影看一半集體倒地！63人送醫「多人被抱出急救」　致病原因曝

絕美「鋼絲棉煙花」爆紅　燃燒達2000度遭陸官方責令下架

空中走鋼索失足！　女遊客「掛半空中不停旋轉」當場嚇暈

王毅：中方開展新冠疫苗國際合作「從不附加任何政治條件」

金融OL遭高層「辦公室性侵」　含淚忍住：不然就會被開除

黎智英再申請保釋　協助李宇軒「潛逃台灣」再添一罪

陸春節總票房78億人民幣破影史紀錄　首位百億導演誕生

港府設36億疫苗保障基金！　「打針致死」最多賠償千萬

一滴指尖血+2條線就知疫苗有沒效果　清大研發新冠抗體快篩試片

川普飯店爆破畫面曝！34層樓高用「3000枚炸藥」20秒夷為平地

台南新地標！全台首座「梯田型菜市場」9月啟用　波浪屋頂成觀景台

快搬！免費G Suite 教育版不再「無限儲存」　學校免費上限為100TB

趙春山／拜習除夕熱線2小時　兩岸需避免誤判生衝突

百度智慧電動車合作夥伴是它　李彥宏：已敲定CEO

NBA接班人大鬥法　老鷹楊恩狂轟40分8助攻射爆綠衫軍

雞排妹公開「人類圖」引發神人解析！揭密：勇敢碰撞、挑戰不公義

手機包膜等2小時！員工1動作「超諷刺」惹怒正妹　網驚：太可怕了

王柏融未出賽跑體能　日正妹歌手秒關注大喊「加油」

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

大陸熱門新聞

女大生過年狂吃腹痛染重病　5萬人驚呆

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

擴建機場　驚見3500座古墓出土

過年被叫阿姨！堂弟「說1句」糾正笑翻全網

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

3歲童吃巧克力興奮2天沒睡！醫一查驚呆

食客揭密「3道地雷菜」：老闆也不敢吃

太監怎閹割？3天後噴尿才成功

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

相差61歲「祖孫婚紗照」背後超感人

父親病逝不到1年！母女同時懷孕…

電影看一半集體倒地！63人送醫致病原因曝

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

清朝最色皇帝！30歲縱慾過度吐血亡

更多熱門

相關新聞

醉大媽攔熊貓「要吃披薩」！破聲連喊：你強姦我

醉大媽攔熊貓「要吃披薩」！破聲連喊：你強姦我

網友Eva Kung在爆料公社發文「小姐，我們熊貓真的已經很辛苦了，需要這樣子嗎.....？」原來是一名酒醉大媽半路攔下外送員要吃披薩，但遭到外送員拒絕，大媽見笑轉生氣，不但咒罵「齁掐攏喜」（被車撞死），推倒外送員機車，還誣指外送員「你強姦我」，還好全程錄影，否則真是百口莫辯。

台南消防首創水箱消防車輛反光標識

台南消防首創水箱消防車輛反光標識

台北消防搜救犬猛將退役！從日本引進新成員

台北消防搜救犬猛將退役！從日本引進新成員

紐約地鐵爆「口罩怪男」砍人2死2傷

紐約地鐵爆「口罩怪男」砍人2死2傷

黃偉哲慰問年假留守的打火兄弟

黃偉哲慰問年假留守的打火兄弟

關鍵字：

地鐵酒醉受困消防

讀者迴響

熱門新聞

慶生「5任砲友全到齊」尷尬爆！她崩潰轉頭逃

直播主秀500萬現鈔+勞力士　5男持刀搶工作室

撞爛勞斯萊斯…副駕女友爆是「世新小昆凌」！

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

湯蓋鍋蓋「煮滾可放隔夜」？營養師破解　讓婆媽嚇歪了

刮刮樂中600　店員卻秒丟回收箱

看監視器「女鬼」貼門上！媽崩潰求救

酒國小昆凌為愛砸千萬　一年後淚控遭騙

王大陸「背後環抱」貼臉李沁被罵翻！

歐陽娜娜合照口罩男！驚認是男神

成語蕎吃壽司誤踩禁忌日師傅開罵！

蘆洲女深夜墜樓慘死　手機內留遺書

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！她狂讚30歲男友：好man

奧迪Q3連環追撞5車　保時捷中招「屁股爛掉」

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

更多

最夯影音

更多
男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦
國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面