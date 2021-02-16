桃機疫情影響客運但貨運暢　董總春節期間慰勉機場同仁堅守國門

▲機場公司董事長林國顯於初五開工日到桃園機場為大家加油打氣。

圖、文／桃園機場提供

今(16)日是春節假期最後一天，因疫情影響春節期間旅客運量巨幅減少，昨天單日不到千人，最多單日跌幅99.5%。但相對的貨運暢旺日夜運輸不停，為服務航機與旅客，桃園機場工作人員春節期間仍堅守崗位，犧牲假期嚴守國門，協助將疫情阻絕境外。機場公司董事長林國顯今（16）日上午前往機場慰問最辛苦不斷進行清消的信實清潔及良福保全工作人員，並慰勞堅守國門交通防疫計程車隊夥伴，感謝所有第一線默默付出的同仁，並期待新的一年，大家都能持續落實防疫、協助旅客安全進出國門。

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▲機場公司董事長林國顯(左3)與防疫計程車駕駛合影，感謝大家犧牲假期疏運旅客。

桃園機場今年受全世界疫情衝擊，單日進出航機包含貨機不到兩百架次，人數更不到千人，相較於去年最高單日航機達810班次，人數近16萬人，入出境旅客巨幅銳減。

總計今年春節疏運期間自2月9日至15日期間止，入出境旅客合計僅6,453人次、航機總起降1,413架次，但即使外在環境艱困，機場公司仍持續與機場塔臺、消防、通關、檢疫、安檢、清潔消毒服務的夥伴，維持全年24小時不間斷的運作。為慰勉辛勞的工作人員，機場公司總經理但昭璧特地於大年初一（12日）清晨即親赴桃園機場向值班同仁拜年，視察營運控制中心與航務處機場的運作，並向清潔、保全、商業服務等夥伴慰勤；今日公司董事長林國顯也於初五（16日）開工日，到桃園機場給予所有在勤同仁及合作團隊加油打氣，感謝大家面對疫情仍不辭辛勞，堅守崗位，並特別向負責航廈清潔的信實清潔及良福保全同仁的努力付出予以高度肯定。

▲機場公司總經理但昭璧於初一清晨至桃園機場向工作同仁拜年。

▲機場公司總經理但昭璧感謝人員犧牲假期維持桃園機場全年24小時不間斷的運作。