國際機場協會認證　桃園機場榮獲「傾聽旅客心聲獎」

▲國際機場協會主席Luis Felipe De Oliveira公布，桃機獲得「The Voice of The Customer」（國際機場協會傾聽旅客心聲獎）獎項。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

國際機場協會（Airports Council International）肯定桃園機場公司在如此嚴峻的疫情下，仍不間斷地蒐集旅客意見的努力給予高度肯定。今（8）日由國際機場協會主席Luis Felipe De Oliveira公布獲得「The Voice of The Customer」（國際機場協會傾聽旅客心聲獎）獎項，對於桃園機場及服務大聯盟夥伴在困境中仍真誠傾聽顧客聲音的精神給予表揚及鼓勵。

新冠肺炎疫情衝擊機場經營，桃園機場面臨前所未有的挑戰，雖因旅客量驟降而出現虧損，但仍確實完成防疫第一線的任務。

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▲▼疫情期間，桃機配合政府的防疫指示進行現場協調調度，順利阻絕疫情，守護國人的健康與安全。（圖／桃機提供）

桃機表示，在此困境中能獲得此項殊榮，有賴於機場服務大聯盟所有夥伴的努力，包括防疫車隊徹底執行車輛消毒疏運旅客安全返家、保全人員提供動線指引並加強巡查、清潔人員強化清潔消毒作業、全部機場範圍內落實體溫量測等，每個單位皆各盡職責，戮力配合政府的防疫指示以及桃園機場公司的協調調度，才得以順利阻絕疫情，守護國人的健康與安全。

▲ACI頒發予桃園機場公司The Voice Of The Customer獎項。（圖／桃機提供）

這次能榮獲The Voice Of The Customer獎項，桃機強調，應歸功於機場全體服務團隊的奉獻，也藉此機會感謝所有合作夥伴的支持。

疫情發展瞬息萬變，雖然可預期短期內機場運量仍未有回升趨勢，桃園機場將持續以顧客的角度出發，精益求精以提供最優質的服務品質為目標，在艱困中追求卓越與成長，把握時機積極推動基礎建設及重大工程，包括進行南跑道的刨鋪作業以及加速第三航廈的建設。

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