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安平老大被槍殺！1個月3案驚爆關聯性　警長方仰寧：向市民道歉

▲台南市警局長方仰寧表示，本案雖偵破，但蔡嫌在投案前涉嫌射殺陳姓男子，引起社會對台南治安負面觀感，他向台南市民道歉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局長方仰寧表示，本案雖偵破，但蔡嫌在投案前涉嫌射殺陳姓男子，引起社會對台南治安負面觀感，他向台南市民道歉。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

上月才到任的台南市警局長方仰寧，23日深夜11時多在市警四分局指出，對於直播主恐嚇取財案、王姓男子兇殺命案發生後，警方已掌握2車7人的犯罪嫌疑人，其中3人羈押、1交保、1發監，另在逃曾、蔡2人關鍵嫌疑人都到案，本案雖偵破，但蔡嫌在投案前涉嫌射殺陳姓男子，引起社會對台南治安負面觀感，他向台南市民道歉。

▲台南市警局長方仰寧表示，本案雖偵破，但蔡嫌在投案前涉嫌射殺陳姓男子，引起社會對台南治安負面觀感，他向台南市民道歉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲外號蝦米的蔡姓男子持雙槍進入安平陳姓男子住處將陳男槍殺，警方在查蒐證。（圖／記者林悅攝，下同）

方仰寧說，本案關鍵性的犯罪嫌疑人曾姓、跟蔡姓2嫌分別在23日到案，遺憾的是，蔡嫌在投案前，犯下第四分局轄區的陳姓民眾被槍殺案，對於蔡嫌再次犯下射殺陳姓民眾的案件，對台南市治安造成不良的負面形象，向台南市民道歉，「這部分市警局會重新檢視部署過程，如果有責任的，市警局會究責，這個案子目前掌握的犯罪事證、動機以及相關的關係人，都會全面徹查，不會只曾嫌跟蔡嫌到案就畫下句點，我們還會再繼續再緝捕，絕對是有什麼證據辦到哪裡。」

方仰寧指出，「目前我們掌握的事證，從2月16日王姓男子兇殺命案，再往回推到1月21日直播主案，以及今天陳姓民眾槍殺案，3案都是有一些關聯性，警方會根據掌握的犯罪證據、動機統一作案情釐清，給死者及台南市民一個交代。」

方仰寧強調，蔡姓主嫌是警方首要緝捕的對象，警方斷絕他的關係及金援，讓他覺得走投無路，再加上這些不良份子之間的互勾心鬥角，因此才埋下殺機，目前7名犯罪主嫌身分全部已經釐清，曾、蔡兩名關鍵的嫌疑人到案，事實上整個案件已經算是破案，但因為還有2名共犯在逃，所以相關細節，尚無法明確說明。

目前警方要做的是積極遏制這些不法份子的尋仇報復，方仰寧表示，「23日深夜我們的警力已經全部撒出去，在相關的據點埋伏守候，另外，路口也實施攔檢，我們不容許台南市成爲一個不法份子尋仇報復的一個地區。」方仰寧重申，警察執行公權力，任何不法應該有警察來查緝，而不是經由私刑正義來做報復。

▲蔡嫌與高嫌2等人在網路對嗆，蔡不滿死者陳男在幕後「使弄」，將矛頭全針對他。（圖／民眾提供，下同 ）▲蔡嫌與高嫌2等人在網路對嗆，蔡不滿死者陳男在幕後「使弄」，將矛頭全針對他。（圖／民眾提供，下同 ）

據了解，31歲蔡姓犯嫌，23日晚上近9時許，獨自開車前往台南市安平區平通路51歲陳姓男子住處，蔡嫌獨自1人下車走進屋內，叫了當時在屋內陳姓被害人的名字後，雙手各持1把改造手槍，朝陳姓被害人連開至少7槍，有2至3槍擊中胸部，而後將槍丟在屋內，走出屋外開車離去，直接前往台南市刑大投案，坦承行兇殺人。被害陳男經送成大醫院急救，傷重不治身亡。

▲蔡嫌與高嫌2等人在網路對嗆，蔡不滿死者陳男在幕後「使弄」，將矛頭全針對他。（圖／民眾提供，下同 ）▲蔡嫌與高嫌2等人在網路對嗆，蔡不滿死者陳男在幕後「使弄」，將矛頭全針對他。（圖／民眾提供，下同 ）

▲蔡嫌與高嫌2等人在網路對嗆，蔡不滿死者陳男在幕後「使弄」，將矛頭全針對他。（圖／民眾提供，下同 ）

據了解，蔡嫌與日前被殺的王姓被害人都曾在被槍殺的陳男底下做事，後來蔡、王2人疑為財務利益糾紛發生仇怨，雙方網路互嗆，引發2月16日王男被刺殺身亡，王男友人將尋仇目標集中在蔡嫌身上，並有10人日前到蔡男安南區老家砸車、敲擊鐵門、撤紙錢，想逼在逃蔡嫌出來面對，引蔡嫌極度不滿，並認為雙方會這樣，都是被槍殺的陳男從中左右，因此疑似在走投無路之下，持槍怒殺陳男報復，再向警方投案。

▲蔡嫌與高嫌2等人在網路對嗆，蔡不滿死者陳男在幕後「使弄」，將矛頭全針對他。（圖／民眾提供，下同 ）

▲槍殺陳男後投案的蔡嫌。

從蔡嫌犯案過程，及當時命案現場屋內除死者陳男外，還有2人在場，但蔡嫌只針對陳男開槍，且帶2支改造手槍，就是萬一發生1支改造手槍卡彈，確保另1支手槍可以射殺陳男，顯見蔡嫌決心置陳男死地，絕不讓陳男活命。

目前警方將深入偵訊到案的曾、蔡2名主嫌，釐清全案案情，再移送台南地檢署讓檢察官複訊。

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