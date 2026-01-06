快訊／金酒總經理異動！副總王中聖升任　原任改調廈門分公司

▲金酒公司外觀照。(圖／記者鄭逢時翻攝)

記者鄭逢時／金門報導

金門酒廠實業股份有限公司及金門酒廠（廈門）貿易有限公司於今日分別召開董事會，董事會中討論決議由總公司原副總經理王中聖升任總經理，原總公司總經理則改派廈門分公司總經理，並於今日生效。

據了解，本次人事案涉及大陸地區金酒整體佈局，其中王中聖於去（2025）年1月由金門縣長室機要秘書升任綜合發展處處長，10月再由縣政府綜合發展處調任至金酒總公司擔任行政副總，於三個月後又再次升任總經理，短短一年內如同坐直升機般的平步青雲，可謂是官運亨通。而丁丞康是陳福海縣長本屆上任後，上網公告全台徵才後，「海選」出來擔任總公司總經理，期間也曾經到廈門金酒公司兼任總經理，在金酒大陸總經銷案徵得廠商後，任務完成回到總公司專任總經理一職，如今金酒廈門公司董事會也決議由丁丞康擔任廈門公司總經理。

金酒公司大陸地區總經銷案，先前在多次招標後，決標由旺大順公司取得大陸金酒總經銷權，當時丁丞康就是重要的推手，後來旺大順公司無法順利履約，金酒公司在履約保證金收取爭議中又敗訴，金酒廈門正處於多事之秋；日前，大陸地區總經銷案在金酒公司重新招標後，由建發集團取得大陸金酒總經銷權，剛剛才簽完合約，馬上就更換總經理，這樣的佈局牽動金酒在整個大陸的市場，這次人事調整葫蘆裡賣什麼藥？也引發外界揣測。