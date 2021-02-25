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輝瑞BNT疫苗大規模實測　以色列研究：保護力94%！單劑也能防重症

▲▼ 新冠疫苗,以色列。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列目前是世界唯一對16歲以上所有年齡層實施相對較大規模接種的國家。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社華盛頓23日綜合外電報導

以色列一項大型實測研究顯示，美國輝瑞（Pfizer）/德國BioNTech共同研發的新型冠狀病毒疫苗不但保護力高，且對16歲以上所有年齡層都有效，包括60歲以上年長族群。

「華爾街日報」指出，由以色列「克拉利特研究所」（Clalit Research Institute）與哈佛大學研究人員所做的這份研究顯示，輝瑞&BNT疫苗接種第2劑後1週，16歲以上所有年齡層的受測者保護力可達94%

這份涵蓋近120萬人的研究，與輝瑞自家所做的臨床試驗結果吻合，且能更精準反映出年長族群接種狀況；輝瑞&BNT疫苗在臨床試驗期間，年長族群這塊的數據不夠多。以色列目前是世界唯一對16歲以上所有年齡層實施相對較大規模接種的國家，目標是3月底前讓全國900萬人口的大多數都接種完。

▲▼ 新冠疫苗,以色列。（圖／達志影像／美聯社）

克拉利特研究所的這份研究也與近期英國與以色列其他機構的研究一樣，發現輝瑞&BNT疫苗即便單劑也能提供可觀保護力。

研究發現，施打單劑輝瑞疫苗14到20天後，就能有57%的保護力、62%可防止轉為重症。

法新社報導，這是首度經過同儕審查的實測研究，證實大規模免疫接種計畫可望遏止大流行。

這份刊登在「新英格蘭醫學期刊」（The New England Journal of Medicine）的研究也證明輝瑞疫苗對病毒感染有很強的保護作用，這是阻止病毒繼續傳播的關鍵因素。

德州農工大學（Texas A&M University）病毒學家紐曼（Benjamin Neuman）說：「疫苗在真實世界中發揮良好作用的事實…印證若世界各國都願意接種，我們現在就有辦法永遠終止COVID-19疫情。」

這項研究是2020年12月20日至2021年2月1日間所做，當時在英國首度發現的新變異病毒正肆虐以色列，這使得疫苗發揮的作用令人印象更加深刻。

▲▼ 新冠疫苗,以色列。（圖／達志影像／美聯社）

在這項120萬人參與的研究中，研究人員將受試者平均分成接種疫苗和未接種疫苗兩組。每位接種疫苗者的年齡、性別、地理位置、醫療紀錄和其他特徵都與未接種的「對照組」相匹配。

舉例來說，來自特定社區、患有特定合併症和具流感疫苗接種史的老年極端正統派猶太男性，將與另一個符合這些精確特徵的人相互對照。

研究人員在施打第一劑後的第14至20天記錄了結果，並於施打第2劑第7天之後再次記錄結果。在施打第一劑後的第14至20天之間，疫苗保護效力為57%，而施打第2劑後的第7天則上升至94%，非常接近第3期臨床試驗中達到的95%。

與未接種疫苗者相比，施打第2劑者受到任何形式感染的風險大減92%。

儘管這項發現激勵人心，但研究人員和外部專家都表示，相關研究還需更多確鑿證據來佐證。

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