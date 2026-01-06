　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連戰二媳婦穿古裝氣場全開！自曝滿人血統「格格熬成皇后」

路永佳分享古裝扮相，氣場全開。（翻攝路永佳臉書）

▲路永佳分享古裝扮相，氣場全開。（圖／翻攝路永佳臉書）

圖文／鏡週刊

連戰次子連勝武與妻子路永佳，近來經常在社群網站分享生活點滴。近日她在社群網站分享一組穿上古裝的照片，透露自己有滿人血統、小時候綽號叫「格格」。她有感而發，表示如今已經成為「站得住氣場的皇后」，更在留言區補充：「都是跪出來的」。

從小被叫「格格」？　綽號怎麼來的？

[廣告]請繼續往下閱讀...

路永佳日前在臉書分享幾張自己的古裝照，氣場全開，充滿宮廷氣質。她發文：「其實我有滿人血統。很多親近的人都知道，我的外公是正藍旗出身，所以從小我就有個『格格』的小稱呼。」

她寫道：「這次在隆冬時節來到北京，近年很風行的東方風格服裝，正好是可以穿旗服拍下景象的好機會。」並解釋，紫禁城內禁止拍攝，她只能在外圍城牆邊取景，「隔著紅牆，與歷史交會」。

路永佳坦言，自己曾經也想過詮釋「格格」的角色，但歲月與狀態都在提醒她「現在更適合的，是屬於自己的位置。」最後說：「不再是年少的格格，而是走過時間、站得住氣場的皇后。」

路永佳扮皇后，相當貴氣。（翻攝路永佳臉書）

▲路永佳扮皇后，相當貴氣。（圖／翻攝路永佳臉書）

 路永佳從小被叫「格格」，如今扮成「皇后」，有感而發。（翻攝路永佳臉書）

▲路永佳從小被叫「格格」，如今扮成「皇后」，有感而發。（圖／翻攝路永佳臉書）

留言區直接請安？　她一句「都是跪出來的」自嘲

貼文曝光後，許多網友驚呼「好美好貴氣喔」「雍容華貴，最美皇后娘娘」「根本就劇照嘛」「真的很有滿人的感覺」，並說她很適合古裝，「我覺得你一定是穿梭過來的」「真的很適合當格格」。

不少人留言向她「請安」，說道：「皇后娘娘萬福金安！恭祝新歲平安、所願皆得」「皇后娘娘，新年快樂」。貴婦好友郁方用個人臉書帳號留言：「皇后娘娘吉祥」，路永佳回應自嘲：「其實都是跪出來的」。


更多鏡週刊報導
連戰二媳婦突喊「別把嫁豪門當人生目標」！　直言：為錢結婚多半過不好
連戰二媳婦曬「5克拉巨鑽」！　陪孩子動手做耶誕樹曝溫馨日常
連戰二媳婦揭「全身3.6萬元穿搭」！最貴竟是這一樣　笑回：內在價值最高

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一片白凍至周末「割離極渦」到台灣很冷　鄭明典：看可多近寒流

健檢報告「數字正常」卻突倒下！醫師曝5關鍵助判斷：身體早有負擔

冷到晚上睡不著！醫師分享「三明治蓋法」：蓋對順序明顯變暖

配眼鏡「破萬元是盤子嗎？」　一票人吵翻！視光系生解答

信東「欣福膜衣錠」抗生素22萬錠流入市面　溶離不合格緊急回收

【廣編】「馬」上就有錢！大甲鎮瀾宮2026馬年錢母震撼亮相

外送員嘆「血淚堆出專法」　批疊單制度不公、盼不再被剝削

「年輕人不買車」錢都拿去享樂　他嘆：窮了嗎？網曝1狀況才需要買

不考慮薪水！什麼工作「事少沒壓力」　網點名1類型：符合所有條件

國寶大師親臨《森動藝起》　東森藏寶閣2026開年首展登場

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

一片白凍至周末「割離極渦」到台灣很冷　鄭明典：看可多近寒流

健檢報告「數字正常」卻突倒下！醫師曝5關鍵助判斷：身體早有負擔

冷到晚上睡不著！醫師分享「三明治蓋法」：蓋對順序明顯變暖

配眼鏡「破萬元是盤子嗎？」　一票人吵翻！視光系生解答

信東「欣福膜衣錠」抗生素22萬錠流入市面　溶離不合格緊急回收

【廣編】「馬」上就有錢！大甲鎮瀾宮2026馬年錢母震撼亮相

外送員嘆「血淚堆出專法」　批疊單制度不公、盼不再被剝削

「年輕人不買車」錢都拿去享樂　他嘆：窮了嗎？網曝1狀況才需要買

不考慮薪水！什麼工作「事少沒壓力」　網點名1類型：符合所有條件

國寶大師親臨《森動藝起》　東森藏寶閣2026開年首展登場

安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手

意識形態淪為政治人物算計的權力遊戲

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

【被女生貼近摸頭】卡皮巴拉耳朵秒抖動超可愛！

生活熱門新聞

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

急凍4天！　挑戰跌破5℃首波寒流

2026馬年！　5生肖要小心

快訊／8級強風！　越晚越冷最凍時間曝

小時候超冷「穿1物睡覺保暖」　會被阿嬤大罵

年費變1500！一票喊「去日本好市多辦」　內行揭殘酷現實

雙北「24小時丟垃圾」免追車！神秘機台被讚爆

不是性愛照最噁！律師見「這照片」秒反胃

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

即／台北營養午餐全面免費　高雄不跟進原因曝

00後新人上班玩手機！網見薪水傻眼了

「噴1萬元配眼鏡」懷疑被當盤子！內行揭真相

快訊／17縣市低溫特報　6地「非常寒冷」到明晚

更多熱門

相關新聞

女星退出有毒媽媽群：太像高中生

女星退出有毒媽媽群：太像高中生

美國女星艾希莉緹絲黛爾（Ashley Tisdale）過去主演迪士尼原創電影《歌舞青春》和影集《小查與寇弟的頂級生活》走紅。40歲的她曾是好萊塢「明星媽媽群」核心成員之一，但她近日爆料被媽媽群的成員排擠，最終決定退出這個有毒的群體，直言：「這一切太像高中生活，我不想再參與了。」

黃國昌防火牆崩塌　凱思國際負責人可能列貪汙被告

黃國昌防火牆崩塌　凱思國際負責人可能列貪汙被告

東京「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交

東京「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交

月台下有藍色座椅！網笑稱「朱自清爸休息區」　釣出台鐵親回

月台下有藍色座椅！網笑稱「朱自清爸休息區」　釣出台鐵親回

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

關鍵字：

鏡週刊路永佳

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

機師薪資單曝光！收入驚人

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面