連戰二媳婦穿古裝氣場全開！自曝滿人血統「格格熬成皇后」

▲路永佳分享古裝扮相，氣場全開。（圖／翻攝路永佳臉書）

連戰次子連勝武與妻子路永佳，近來經常在社群網站分享生活點滴。近日她在社群網站分享一組穿上古裝的照片，透露自己有滿人血統、小時候綽號叫「格格」。她有感而發，表示如今已經成為「站得住氣場的皇后」，更在留言區補充：「都是跪出來的」。

從小被叫「格格」？ 綽號怎麼來的？

路永佳日前在臉書分享幾張自己的古裝照，氣場全開，充滿宮廷氣質。她發文：「其實我有滿人血統。很多親近的人都知道，我的外公是正藍旗出身，所以從小我就有個『格格』的小稱呼。」

她寫道：「這次在隆冬時節來到北京，近年很風行的東方風格服裝，正好是可以穿旗服拍下景象的好機會。」並解釋，紫禁城內禁止拍攝，她只能在外圍城牆邊取景，「隔著紅牆，與歷史交會」。

路永佳坦言，自己曾經也想過詮釋「格格」的角色，但歲月與狀態都在提醒她「現在更適合的，是屬於自己的位置。」最後說：「不再是年少的格格，而是走過時間、站得住氣場的皇后。」

▲路永佳扮皇后，相當貴氣。（圖／翻攝路永佳臉書）

▲路永佳從小被叫「格格」，如今扮成「皇后」，有感而發。（圖／翻攝路永佳臉書）

留言區直接請安？ 她一句「都是跪出來的」自嘲

貼文曝光後，許多網友驚呼「好美好貴氣喔」「雍容華貴，最美皇后娘娘」「根本就劇照嘛」「真的很有滿人的感覺」，並說她很適合古裝，「我覺得你一定是穿梭過來的」「真的很適合當格格」。

不少人留言向她「請安」，說道：「皇后娘娘萬福金安！恭祝新歲平安、所願皆得」「皇后娘娘，新年快樂」。貴婦好友郁方用個人臉書帳號留言：「皇后娘娘吉祥」，路永佳回應自嘲：「其實都是跪出來的」。



