觀光營運雪崩圖曝！旅行社最慘　績效「整年都在谷底」暴跌9成↑

▲觀光業去年與前年績效比較折線圖。（圖／黃正聰提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，觀光產業位處海嘯第一排，生計大受打擊，交通部去年祭出多項紓困振興方案，以利業者度過難關。據統計，旅行社為受創最嚴重的觀光產業，自去年3月起營業績效暴跌86.6％，5月最慘衰退97.9％，整年績效幾乎都是位處谷底。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰統計觀光產業去年與前年營業績效比較，其中旅行業最慘，自3月起營業額大暴跌，每月幾乎都衰退約90％，由於國境持續封鎖，今年1月仍衰退93.7％。

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▲去年中開始國旅爆發，因此讓旅館業營業額稍微回升。（圖／記者彭懷玉攝）

而旅館業3月到5月營運績效較前年分別衰退55.7％、67.4％、57.7％，不過由於我國防疫成功，去年中國旅大爆發，尤其端午連假國道塞爆出遊人潮，加上安心旅遊國旅補助於去年7月上路，也讓旅館業營業額稍微回升，6月後每月營業額約較前年衰退30％，8月又逢暑假國旅旺季，僅衰退8.4％。

交通部長林佳龍昨日坦言，今年上半年恐無國旅補助計畫，下一階段的觀光政策將以「創新、轉型」為主，目前已請觀光局擬定今年第二季政策，而紓困4.0則由行政院評估是否實施，觀光業營運補貼目前以勞動部培訓計畫為主。