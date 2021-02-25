　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

觀光營運雪崩圖曝！旅行社最慘　績效「整年都在谷底」暴跌9成↑

▲觀光業去年與前年績效比較折線圖。（圖／黃正聰提供）

▲觀光業去年與前年績效比較折線圖。（圖／黃正聰提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，觀光產業位處海嘯第一排，生計大受打擊，交通部去年祭出多項紓困振興方案，以利業者度過難關。據統計，旅行社為受創最嚴重的觀光產業，自去年3月起營業績效暴跌86.6％，5月最慘衰退97.9％，整年績效幾乎都是位處谷底。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰統計觀光產業去年與前年營業績效比較，其中旅行業最慘，自3月起營業額大暴跌，每月幾乎都衰退約90％，由於國境持續封鎖，今年1月仍衰退93.7％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿里山森鐵,阿里山,嘉義北門車站,奮起湖車站,國旅,嘉義旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲去年中開始國旅爆發，因此讓旅館業營業額稍微回升。（圖／記者彭懷玉攝）

而旅館業3月到5月營運績效較前年分別衰退55.7％、67.4％、57.7％，不過由於我國防疫成功，去年中國旅大爆發，尤其端午連假國道塞爆出遊人潮，加上安心旅遊國旅補助於去年7月上路，也讓旅館業營業額稍微回升，6月後每月營業額約較前年衰退30％，8月又逢暑假國旅旺季，僅衰退8.4％。

交通部長林佳龍昨日坦言，今年上半年恐無國旅補助計畫，下一階段的觀光政策將以「創新、轉型」為主，目前已請觀光局擬定今年第二季政策，而紓困4.0則由行政院評估是否實施，觀光業營運補貼目前以勞動部培訓計畫為主。

ET快訊
江少慶確定投入中職選秀！與富邦簽自行培訓合約
江宏傑曝「福原愛回日本原因」！　鬆口：小孩想媽媽
5人確診隔日再驗「核酸全陰性」　陳時中直呼：真的很怪！
向華強父子申請在台居留　遭內政部駁回！理由曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首批AZ疫苗何時到貨還是未知數　華航董座：準備好了就等訂單來

嫁好尪趁現在！元宵節「晚上偷拔蔥」習俗揭密　最瞎燈謎Top3曝光

首批AZ疫苗到貨時程尚未通知！是否遭遇壓力？陳時中：沒感受到

換冰箱省3千雲林人瘋排！節電補助總額1546萬　2天搶光張麗善致歉

看明星直播！限5分鐘「爽拿13萬元」　古意哥1動作慘了：怎麼停止

綠色和平：漁業產值30年蒸發279億　魚種15年減少了105種

飛蛾帶好兆頭！高雄強運家庭主婦獨得4.3億大樂透　1600萬做公益

焦糖哥哥、陳菊車站「無罩」合照！高鐵公司曝開罰SOP

4年前神預測諾貝爾化學獎！　甜心主播郭安妮曝「台灣唐獎」啟發

陽交大挑戰建築競賽最高殿堂 　結合社會正義「交厝」獲青睞

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

三重男拔車牌停騎樓自稱沒違規　警方提2法條打臉「成功破奧步」

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

母鯊腹中驚見「詭異人臉」寶寶 印尼漁夫拒賣！喜當幸運符保存

房間塗滿油漆！哥開心「好好笑」 弟變白人到處走...父母認命清理

首批AZ疫苗何時到貨還是未知數　華航董座：準備好了就等訂單來

嫁好尪趁現在！元宵節「晚上偷拔蔥」習俗揭密　最瞎燈謎Top3曝光

首批AZ疫苗到貨時程尚未通知！是否遭遇壓力？陳時中：沒感受到

換冰箱省3千雲林人瘋排！節電補助總額1546萬　2天搶光張麗善致歉

看明星直播！限5分鐘「爽拿13萬元」　古意哥1動作慘了：怎麼停止

綠色和平：漁業產值30年蒸發279億　魚種15年減少了105種

飛蛾帶好兆頭！高雄強運家庭主婦獨得4.3億大樂透　1600萬做公益

焦糖哥哥、陳菊車站「無罩」合照！高鐵公司曝開罰SOP

4年前神預測諾貝爾化學獎！　甜心主播郭安妮曝「台灣唐獎」啟發

陽交大挑戰建築競賽最高殿堂 　結合社會正義「交厝」獲青睞

東奧是否讓外國旅客入境觀賽　國際奧會最晚5月初決定

北市圖書館驚見灰帽「露鳥客」　1日掏2次嚇壞正妹...代價出爐！

動主播脫了！湯屋「合法露奶」雪乳解放340秒　網：衛生紙要缺貨

首批AZ疫苗何時到貨還是未知數　華航董座：準備好了就等訂單來

嫁好尪趁現在！元宵節「晚上偷拔蔥」習俗揭密　最瞎燈謎Top3曝光

仙人跳閨蜜老公！　正宮霸氣撞門「秀婚戒」：我才是未婚妻

江少慶與富邦簽自行培訓合約　確定投入今年中職選秀

元太科技、Wacom與元力電紙　共同發表「電子紙筆記本解決方案」

快訊／衛生局女案執行長獲不起訴…家屬吐「337字心聲」：悲憤痛心

首批AZ疫苗到貨時程尚未通知！是否遭遇壓力？陳時中：沒感受到

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

生活熱門新聞

電玩展戰鬥哥爆紅10年　近況曝光

外送員「神反應」一招氣死百貨女

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

降雨機率30%=100%會下雨！氣象專家曝「2大正解」

錄取年薪220萬工作！眾人一看地點嚇歪

遇濃霧必開3種燈？他不鼓勵打雙黃燈

深夜外送「要扛3大袋」爬6樓！結局曝光

「不願浪費分數而填醫學系」　醫千字文曝3優點

抹布丟太準　下一秒違規騎士GG

客點60瓶水！外送員哀號「拆單還是很重」

今晨濃霧！元宵夜變天降6度　連假「雨最多」時間出爐

買2張火車票「售票員給7張」　原因超暖心

1天就達標！理科太太募資「破1700萬」賣爆

高中生7hrs台北求生！網讚：天堂行程

更多熱門

相關新聞

輝瑞BNT疫苗大規模實測　保護力94%

輝瑞BNT疫苗大規模實測　保護力94%

以色列一項大型實測研究顯示，美國輝瑞（Pfizer）/德國BioNTech共同研發的新型冠狀病毒疫苗不但保護力高，且對16歲以上所有年齡層都有效，包括60歲以上年長族群。

20萬劑AZ疫苗本週公布供貨時間

20萬劑AZ疫苗本週公布供貨時間

推紓困4.0惹議？行政院：會做各面向考量

推紓困4.0惹議？行政院：會做各面向考量

WHO打臉疫苗護照　疫苗效力仍存未知數

WHO打臉疫苗護照　疫苗效力仍存未知數

疫苗「採購、研發並進」　蘇貞昌26日專案報告說明

疫苗「採購、研發並進」　蘇貞昌26日專案報告說明

關鍵字：

新冠肺炎觀光

讀者迴響

熱門新聞

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

罔腰「莫名流血」急就醫！　曬內診照遭質疑

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

即／因罔腰「PO內診照」遭網友起底！診所火速回應了

特斯拉霸停家門口！屋主等30分不敢碰

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

幫罔腰內診「診所起底在台中」！2細節對比全中

苗栗2死車禍「對撞前影片」曝光　19秒目擊高速逆向超車

19歲媽今年才結婚！　1歲兒坐副駕慘死她懷中

月薪3萬多存6年在竹市買房買車　同事曝超省生活：可怕

電玩展戰鬥哥爆紅10年　近況曝光

蔡依林爬陽明山！「翹臀超顯眼」網羞呼：一眼就看到

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

更多

最夯影音

更多
GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了
爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面