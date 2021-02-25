何志偉建議蔡英文推紓困4.0惹議　行政院：會做各面向考量

▲羅秉成主持25日行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」將在今年6月底到期，民進黨立委何志偉昨在中常會上向總統蔡英文提議紓困4.0，蔡回應「不適合在中常會討論」，引發外界討論。對此，政院表示，會就各個面向作考量，不單單是紓困4.0，也包括防疫、經濟面向。

行政院發言人羅秉成表示，防疫紓困跟振興特別條例是限時法，到6月底到期，按照條規定，若要延期需報立法院審議同意。近期各界很關切條例施行1年多來相關成效有無檢討空間、是不是應該予以延期，行政院會就各個面向作考量。

羅秉成指出，不單單是紓困4.0，也包括防疫面向，台灣疫情雖然控制穩定，但國際疫情仍然嚴峻，在防疫面向上是不是還有需求延長，其它經濟部分，台灣去年表現優異，在已開發中國家是表現最好，在這種表現成績下，經濟上是不是還有其他應該加強的力道、作為，還需要整體盤點注意。

羅秉成說，行政院會全面性盤點1年多來，特別條例在各面向施行的成效跟各界意見，如果己經有定案、方向上有決定，都會跟外界作說明。若大家有共識，應該在哪些面向加以延長，勢必要在這會期提出，如果有決定一定會跟各位報告。