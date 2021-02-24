獨／趙少康夜會國民黨青年軍　韓國瑜是草根藍「我跟他不像」

▲趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

前高雄市長韓國瑜力勸中廣董事長趙少康重返國民黨，趙少康在宣布回歸後的起手式，除了拋出競選黨主席外，也把2024爭取總統大位當作目標。

為了進一步與年輕族群互動，趙少康日前透過台北市議員徐巧芯，加入了時下正流行的Clubhouse，在線上與網友大聊兩岸論述。據透露，趙少康在23日也採取了更進一步的行動，在晚間直接與國民黨青年軍們面對面，進行第一場的小型團隊演講。

據與會人士轉述，趙少康不諱言有年輕人看到他時曾脫口「你是哪個趙、哪個少、哪個康」，但他現在的目標是「寧願讓人家沒印象，也不要讓人家有壞印象」，還有三年的時間醞釀，現階段激起選民對藍軍的期待，搞不好拚一下還有希望，反而會注意到你這個人。

對於國民黨要怎麼贏回年輕人的支持，趙少康以孫中山推翻滿清為例表示，黃花崗七十二烈士都是18、19歲的年輕人，尤其是是留日的學生，滿清末年能夠留日的家庭環境都是不錯的，那些人不搞革命回家是飛黃騰達的，關鍵在於當時年輕人是有理想、有熱血的，願意為偉大目標奮鬥。

話鋒一轉，趙少康也問在場的青年們，「如今國民黨的目標是什麼、想要帶給年輕人什麼」，治國理念是什麼都不知道，如果連要把台灣帶到何種目標都不明確，假設他們（年輕人）明白就會來（國民黨）了。他認為，眼下國民黨比民進黨更吸引年輕人，因為機會較多。

對於此次重返國民黨即劍指黨主席、2024總統大位，外界也有聲音質疑「韓趙結盟」的印象會面臨年輕票源流失的窘境，趙少康也直言，韓國瑜力勸回歸是陳述事實，「是他（韓）來找我的，不必說是別人找的，但這樣會認為我是韓國瑜嗎？我自認跟他不像，差的遠，韓國瑜是草根藍，基本盤都要阿，多多益善。」

趙少康強調，自己與傳統國民黨有區別，且擁有知識藍的優勢，選舉是說服過程，用對人勝負成功一半 ，如今誰出頭就代表黨的形象，「相信我蠻有機會的」，選舉靠民心、治國靠團隊，國民黨該找出「閃閃發亮的人」。

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