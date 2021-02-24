揪男粉3P！正宮人生毀「怒求償40萬」　吳夢夢衰爆內幕：妳嫁錯人

▲知名女優吳夢夢。（圖／記者吳奕靖攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣知名女優吳夢夢2018年曾找男粉絲拍攝成人片，事隔2年後遭男粉妻子控告侵害配偶權、求償40萬元。沒想到24日突然爆出，男粉身分是一位蔡姓製片，蔡妻則是向媒體苦訴，先生婚後到處偷吃，她和孩子過得相當困苦。對此，被控告的夢夢相當無奈，也爆料蔡男目前又有新女友。

蔡妻向媒體訴苦，說她懷孕時意外罹患「妊娠高血壓」，所以全身上下、從臉到腳都布滿網狀青斑，外貌遭先生嫌棄，沒想到男方就此開始偷吃之路，不只和小三同居，之後還和吳夢夢合作拍攝3P成人片。

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結果蔡男當男優像著魔，她怎麼拉都拉不回，只好提告想給先生一個教訓，以侵害配偶權為由，分別向丈夫、陳女求償40萬元，也向吳夢夢及另一位女優求償40萬元。

《ETtoday新聞雲》今日私訊吳夢夢，她貼出17周前的心情還有跟蔡男的對話，直呼「嫁這種說謊成性的人，不如嫁塊叉燒。」並說這一年間，蔡男又交往新女友，「他的新女友和我有共同朋友，這一年多，都是出雙入對的」、「不曉得受害者蔡妻有沒有一起提告。」

▲夢夢先前就曾發動態，隔空喊話蔡妻「妳嫁錯人，不是該由我負責的。」（圖／吳夢夢授權使用）

▲夢夢貼出自己和蔡男的對話，證明她真的不清楚對方居然有婚在身。（圖／吳夢夢授權使用）

夢夢相當同情人妻嫁了一個這樣的人，「但他的錯誤選擇不應該由不知情的我和娃娃負責，希望她後續能從蔡男身上拿到應有的賠償」、「祝她後續能順利過好她的人生。」

▼夢夢爆料蔡男和新女友開水煙館。（圖／吳夢夢授權使用）