適婚年齡一直延後！他自曝18歲就想結「如今36了…」吸共鳴

▲原PO問「大家有一直延後適婚年齡嗎？」（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

結婚是人生大事，但對現在很多年輕人來說，已經不是急著要完成的事了。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他是被爺爺奶奶帶大的，從小就覺得18歲就可以結婚了，等到國中就認為26歲結婚差不多，高中大學則是28歲，沒想到就一路延後，不禁發起閒聊「大家有一直延後適婚年齡嗎？」

這位網友文中表示，「我回想小時候被爺爺奶奶帶大，就有個概念18歲可以結婚」，但大概到了國中，班上同學開始會討論誰喜歡誰的時候，他就會說自己希望是26歲結婚；等到高中、大學的時候，又覺得28歲才是剛好。

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但計畫總跟不上變化，「出社會開始工作根本沒時間想這些，被問就說『32啦，還不急』」，結果一延後就36歲了，讓原PO直呼「好啊！一輩子單身算了QQ！」

▲原PO本來預計18歲結婚，結果一路延到26、28歲，現在已經36歲了。（示意圖／Pexels）

貼文一出，就有網友紛紛留言，「前面跟你一樣，不一樣的是，我現在覺得幹嘛一定要結婚」、「就我周遭朋友來看，女生33歲是分界點，超過33大部分就不會結了」、「我身邊朋友大概還有一半沒結婚」、「男生的話39、40都還好的感覺捏」、「本來24、26，有逐漸延後的趨勢QQ！」

但也有人認為，「寧缺勿濫，找到適合生活一輩子的對象更重要」、「我覺得適婚年齡沒有一定，但生育年齡就很固定了，我以前預期大概25-28結婚，結果34結婚XD」、「我從小覺得我應該30後才會考慮結婚，包括父母我妹都這樣想，結果我26結婚 XD」、「不要小孩什麼時候結婚都行」、「現在30左右就算早了，研究所畢業都24、25了，工作5年就結婚了。」

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