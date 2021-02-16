　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

適婚年齡一直延後！他自曝18歲就想結「如今36了…」吸共鳴

▲新郎新娘,婚禮,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO問「大家有一直延後適婚年齡嗎？」（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

結婚是人生大事，但對現在很多年輕人來說，已經不是急著要完成的事了。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他是被爺爺奶奶帶大的，從小就覺得18歲就可以結婚了，等到國中就認為26歲結婚差不多，高中大學則是28歲，沒想到就一路延後，不禁發起閒聊「大家有一直延後適婚年齡嗎？」

這位網友文中表示，「我回想小時候被爺爺奶奶帶大，就有個概念18歲可以結婚」，但大概到了國中，班上同學開始會討論誰喜歡誰的時候，他就會說自己希望是26歲結婚；等到高中、大學的時候，又覺得28歲才是剛好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但計畫總跟不上變化，「出社會開始工作根本沒時間想這些，被問就說『32啦，還不急』」，結果一延後就36歲了，讓原PO直呼「好啊！一輩子單身算了QQ！」

▲結婚,男友,新郎（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO本來預計18歲結婚，結果一路延到26、28歲，現在已經36歲了。（示意圖／Pexels）

貼文一出，就有網友紛紛留言，「前面跟你一樣，不一樣的是，我現在覺得幹嘛一定要結婚」、「就我周遭朋友來看，女生33歲是分界點，超過33大部分就不會結了」、「我身邊朋友大概還有一半沒結婚」、「男生的話39、40都還好的感覺捏」、「本來24、26，有逐漸延後的趨勢QQ！」

但也有人認為，「寧缺勿濫，找到適合生活一輩子的對象更重要」、「我覺得適婚年齡沒有一定，但生育年齡就很固定了，我以前預期大概25-28結婚，結果34結婚XD」、「我從小覺得我應該30後才會考慮結婚，包括父母我妹都這樣想，結果我26結婚 XD」、「不要小孩什麼時候結婚都行」、「現在30左右就算早了，研究所畢業都24、25了，工作5年就結婚了。」

►你想看妹子？那你要不要來看八年級妹子(｡•ㅅ•｡)♡

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
國道5車追撞！　「2000萬勞斯萊斯」遭夾殺畫面曝
國中男師「狂震女同事」！　足跡遍佈淡水各大停車場
今年第一颱「杜鵑」恐生成！預測曝光　水氣將影響台灣
醫包「36萬紅包」安太座遭酸　他反擊：遲了18年的承諾

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

職場救星！Excel「6個小技巧」讓報表更精美　替資料加密防偷看

國產車「噴撞2000萬勞斯萊斯」夾殺畫面曝！網發抖：一夜致負

強烈冷氣團來了！一圖秒懂開工天氣　下探8度「連2天溫差10度↑」

大學師患憂鬱症！辭職改當農夫　結合能源專業種蔬菜：什麼都好了

上課光明正大瘋打手遊　「東泰太陽隊」抱回電競世界冠軍

今年第一颱「杜鵑」恐生成！預測路徑曝光　水氣將影響台灣

搶錢之前先搶時間！向馬斯克和比爾蓋茲學習當時間管理大師

今年春節兒科急診特別平靜！醫值班曝4天觀察：台灣防疫是真材實料

適婚年齡一直延後！他自曝18歲就想結「如今36了…」吸共鳴

最美區間車「6大亮點」曝！列車內裝搶先看　擬3月上線營運

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

滾動！8kg胖橘貓不爽就「變成球」快速翻3圈後裝沒事...媽笑到岔氣

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

過年走春一位難求！2遊客爆口角　男人肉占位遭勸反嗆：你法律系？

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

職場救星！Excel「6個小技巧」讓報表更精美　替資料加密防偷看

國產車「噴撞2000萬勞斯萊斯」夾殺畫面曝！網發抖：一夜致負

強烈冷氣團來了！一圖秒懂開工天氣　下探8度「連2天溫差10度↑」

大學師患憂鬱症！辭職改當農夫　結合能源專業種蔬菜：什麼都好了

上課光明正大瘋打手遊　「東泰太陽隊」抱回電競世界冠軍

今年第一颱「杜鵑」恐生成！預測路徑曝光　水氣將影響台灣

搶錢之前先搶時間！向馬斯克和比爾蓋茲學習當時間管理大師

今年春節兒科急診特別平靜！醫值班曝4天觀察：台灣防疫是真材實料

適婚年齡一直延後！他自曝18歲就想結「如今36了…」吸共鳴

最美區間車「6大亮點」曝！列車內裝搶先看　擬3月上線營運

中國、印度2021經濟成長大爆發　法人點名留意印股最強三大類股！

與奴才鬧彆扭！　戲精汪「超派甩門」網配音：林北散步還沒爽完

Tiffany大方示愛　Love字樣珠寶原來是畢卡索女兒設計的

緬甸軍政府打壓反政變示威　連續第2晚切斷網路

高嘉瑜「喀嚓20cm」秀髮超清純！ 　大獲好評仍掰不了招牌公主頭

方向盤鎖住？汽車10個常見發不動的原因　油表、電瓶先檢查

流浪狗露尖牙狂吠「哇就派！」　獲救洗完澡變討親小乖乖

張柏芝凍齡女神破功！　真實身材「粗手臂+肉大腿」畫面露餡

必學！冬日快乾曬衣法　晾長袖衣物、球鞋有密技

大北斗蛋黃區1坪125萬！彰化肉圓一條街　地價直逼六都

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

iPhone用了6代　他才發現「時鐘小巧思」

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

兒只有一包紅包！單親媽自責「沒人脈」　網：有洋蔥

快訊／冷氣團要來了「最低溫探8℃」　變天轉雨時間曝

初四國道驚見「人造銀河」！網塞到哭

7天年假結束了！他翻行事曆振奮：明年9天

快訊／強烈冷氣團要來了！連3天探8度　今午後變天轉雨

ATM領錢「機台電話響了」　他尷尬：對不起

6年相親20次！一交往「每周至少噴8千」慘遇曝光

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

電話不通！外送員門鈴一按「妹子衝出求救」

「6生肖」今年財運旺爆五顆星

PTT女神小馮穿襯衫「露香肩」！戴眼鏡素顏曝

刮刮樂「連中3張」！下一秒卻悲劇了　她崩潰哭

更多熱門

相關新聞

新郎1動作讓女方傻了　新娘隔天離婚

新郎1動作讓女方傻了　新娘隔天離婚

印度一對男女經介紹安排，在只有看過對方照片的狀態下決定結婚，並於今年2月7日晚間在女方住處舉辦婚禮。沒想到，女方家族成員直到新人大婚之日這天，這才驚覺新郎右手無法正常活動，隱瞞殘疾事實，讓新娘決定在大婚隔日離婚。

「有公設是自助洗車區？」　住戶現身推

「有公設是自助洗車區？」　住戶現身推

台積電男年薪200萬！卻追不到女店員　網曝關鍵2字

台積電男年薪200萬！卻追不到女店員　網曝關鍵2字

表特板狂推「韓國肉肉妹」！網吐槽秒掀戰

表特板狂推「韓國肉肉妹」！網吐槽秒掀戰

PTT女神小馮穿襯衫「露香肩」！戴眼鏡素顏曝

PTT女神小馮穿襯衫「露香肩」！戴眼鏡素顏曝

關鍵字：

結婚適婚年齡年紀單身配偶PTT

讀者迴響

熱門新聞

老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」親密動作

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

愛莉莎莎低頭道歉…曖昧男網紅「約泡」力挺

小嫻痛揭「民宿破壞事件」畫面曝

iPhone用了6代　他才發現「時鐘小巧思」

AV女優罵髒話爆紅　悲慘身世曝：只有上床感覺活著

六月買房滾錢「10年狂賺3800萬」

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

兒只有一包紅包！單親媽自責「沒人脈」　網：有洋蔥

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

吳宗憲「內湖一條街買10戶」！超狂買房法曝光

西濱遇「賓士房子」　網：閃遠點

父親病逝不到1年！母女同時懷孕…

更多

最夯影音

更多
半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住
輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面