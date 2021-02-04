　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學生沉迷成人片！他曝日本偶像「2天拍1片」變AV天后：比你還努力

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲深田詠美現在是一線AV女優，成名背後有一段奮鬥史。（圖／翻攝自推特）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名資深媒體人3日在臉書貼文，說他有個任職於補教界的朋友發文，無奈學生沉迷於成人片。為了幫助朋友激勵學生，他就搜尋了知名AV女優「深田詠美」的勵志奮鬥故事，希望青少年可以了解到真正的「勤能補拙」，更直呼「人生最可怕的不是那些天才比你更努力，而是發現連你D槽裡的AV女優都比你更努力！」

資深媒體人彭振宣3日在臉書貼出「深田詠美的人生奮鬥史」，首先提到這位女優是在近2年爆紅，甚至推特上有200萬人追蹤。但其實要成為一線人氣女優並不容易，不是拍拍片這麼簡單，彭振宣就在網路上到處搜集資料，拼湊起深田詠美的故事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲彭振宣想用深田的奮鬥史來激勵沉迷成人片的青少年。（圖／翻攝自推特）

首先是「深田詠美的學生時代（推算起來應該是國中時期）」，彭振宣指出，深田國中時覺得自己很胖，還曾在接受訪談時表示，那個時期是「黑暗的人生」，因為她問過自己唯一一位男性朋友，發現對方的友人圈對她的印象不是胖子就是醜女，連喜歡的對象也這麼認為。

當時深田詠美大受打擊，就下定決心，靠著奶奶煮的味噌湯，搭配蔬菜等飲食控制瘦了20公斤後，加入地下偶像團體「B少女戦士ゴーファイガー（B少女戰士Go－Fight－Girl）」。她透露自己會想成為地下偶像，是想用外在環境改變自己悲觀、消極的個性。

但因為該團體並不紅，外加地下偶像一周要舉行3至5次的小型公演，深田詠美的體力無法負荷，而且自己還有著「想變可愛」的強烈心願，3個月後便退團，以「天海こころ（天海心）」為名，成為一名AV女優。很現實的是，在這一行並不是脫了就成名，儘管那時候主打「隨處可見的普通少女」，但因為天海心的顏值普通，「活動了一年，拍了30部片，但沒有一部紅的，還遭到SOD釋出。」

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲深田詠美整形前曾以天海心的名字拍了30部片。（圖／翻攝自推特）

「一般人到這裡大概就放棄了」彭振宣表示，當時還是天海心的深田沒有放棄，靠著日幣313萬元的存款，到韓國整形醫院大改造，休息了整整一年，在2018年11月正式改名「深田詠美」出道。

而最勵志的點，就在「她大概為了徹底讓人生絕地大反攻，拼死命的拍片。」彭振宣指出，「深田詠美」這個名字在2018年底才算真正出道，到2021年初，已經累積將近500部作品，「2年合計也才700多天，平均下來她每2天就拍一部，根本是超強工作狂。」

不僅拼命拍片，深田詠美也很認真在經營推特，賣力地跟粉絲互動，推特追蹤數高達200萬人，「對照她早年的性格，可以說她靠毅力徹底翻轉自己的人生。」彭振宣還補充，這樣拼命的深田詠美今年才23歲，「可以說她只花7年左右，就靠著『勤能補拙』完成這場絕地反攻」，最後直呼，人生最可怕的不是那些天才比自己努力，「而是發現連你D槽裡的AV女優都比你更努力。」

 

有個任職於補教界的朋友在臉書上說，他的學生沈迷於成人片。為了激勵他的學生，我決定搜集網路上的資料，寫一篇這兩年爆紅，在推特有200萬人追蹤的AV女優「深田詠美」的勵志故事給他，讓青少年在看成人片之餘，也能學習什麼叫做「勤能補拙」。寫完貼給他...

彭振宣發佈於 2021年2月3日 星期三

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
50枚東森幣1注賺100萬　連開12天快來
媽翻出整疊「50元舊鈔」想換錢　行家驚求留步：7000收
欣興電子同地點又火災！　起火原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

找醫師男友陪睡代價出爐！送集中所取消補助　每日再付3000元

新年泡湯暖身子！台灣溫泉鄉谷關「入關博物館」展覽2/7開展

太早走就有事！陳時中自曝「小迷信」在指揮中心留晚一點較安心

除夕太晚回家怕太太不開心！陳時中幽默談「過年行程」：會安排考察

春節國旅補助「55歲↑爽玩4天補6千」　已有上千人申請

高雄鳳山少女遭掌摑霸凌！潘文忠「痛心」：與高市共組調查小組

疫情升溫春節「1原因」會更塞　林佳龍：國道、公路疏運壓力大

國人最快6月打疫苗「覆蓋率達6成」　陳時中：可縮短檢疫天數

增2例境外！美籍女來台洽公「返美前採檢確診」11人列居隔

「放假校園很乾淨」專家質疑消毒延後開學必要性　陳時中回應了

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

給嬤顧7天！牠被寵到「忘記親娘」　看媽靠近...秒怒汪汪叫：別碰我

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

幼稚園女兒聽懂貓語「牠腳痛痛」 媽檢查浪喵超毛：肉掌真的有傷

找醫師男友陪睡代價出爐！送集中所取消補助　每日再付3000元

新年泡湯暖身子！台灣溫泉鄉谷關「入關博物館」展覽2/7開展

太早走就有事！陳時中自曝「小迷信」在指揮中心留晚一點較安心

除夕太晚回家怕太太不開心！陳時中幽默談「過年行程」：會安排考察

春節國旅補助「55歲↑爽玩4天補6千」　已有上千人申請

高雄鳳山少女遭掌摑霸凌！潘文忠「痛心」：與高市共組調查小組

疫情升溫春節「1原因」會更塞　林佳龍：國道、公路疏運壓力大

國人最快6月打疫苗「覆蓋率達6成」　陳時中：可縮短檢疫天數

增2例境外！美籍女來台洽公「返美前採檢確診」11人列居隔

「放假校園很乾淨」專家質疑消毒延後開學必要性　陳時中回應了

春節跟著玩！「基隆一日順遊4路線」包山海秘境、美食大集合

開學延後市府因應出爐！竹市62校開學前大消毒　家長可請防疫假

找醫師男友陪睡代價出爐！送集中所取消補助　每日再付3000元

蓋亞那設台灣辦事處　蔡英文：積極擴大和民主盟友的合作關係

翁立友遭控性騷雞排妹　密友驚嚇曝：從沒聽過他開黃腔！

新年泡湯暖身子！台灣溫泉鄉谷關「入關博物館」展覽2/7開展

竹市春節資訊懶人包！　垃圾清運醫療服務交通措施一次看

香港民主黨創始人李柱銘　獲諾貝爾和平獎提名

太早走就有事！陳時中自曝「小迷信」在指揮中心留晚一點較安心

胖虎怪力無人擋？　英格雷：沒人能守住威廉森

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

生活熱門新聞

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

男大生「返台東確診」　陳時中回應

館長不捨雞排妹：人家性感「不代表隨便」

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

來台定居理由讓人鼻酸　日本女高材生：很久都走不出來

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

春雷恐響！過年2變天時間出爐　全台小年夜起防大雨

「3生肖」立春後大轉運　愛情、財運雙得意

快訊／案799英籍男性死亡

醫陪睡台中居檢女友2夜　網挺解職

「我會道歉！」鳳山屁孩對話紀錄曝光

全聯進口餅乾黏綠貼紙　背後原因曝光

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

更多熱門

相關新聞

AV女優米婭卡莉法與桑德斯同框！

AV女優米婭卡莉法與桑德斯同框！

民主黨參議員桑德斯參加美國新任總統拜登的就職典禮時，散發出最奪目的「真我的風采」。富強烈疏離感的畫面，迅速爆紅成為「網路迷因」(指某樣東西被模仿、再造、傳遞)，網友紛紛發揮創意製作各種網路迷因圖，當中包括曾被全球最大A片網站Pornhub 認證為「年度首席AV女優」的米婭卡莉法(Mia Khalifa)。

AV男優太會唱！被挖出真的是歌手　他認了

AV男優太會唱！被挖出真的是歌手　他認了

AV女優一天領6位數　吳夢夢揭3關鍵

AV女優一天領6位數　吳夢夢揭3關鍵

獨／吳夢夢每天收30張屌照　曝台灣男勃起長度

獨／吳夢夢每天收30張屌照　曝台灣男勃起長度

女優對上眼罩大叔「表情真嫌惡」爆紅

女優對上眼罩大叔「表情真嫌惡」爆紅

關鍵字：

AV女優成人片深田詠美彭振宣

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

醫生聽診器放衣服裡「來回摸乳頭」

男大生「返台東確診」　陳時中回應

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

小樂吳思賢染毒首發聲

趙少康聯手韓國瑜　高嘉瑜神回14字

館長不捨雞排妹：人家性感「不代表隨便」

更多

最夯影音

更多
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」
藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面