學生沉迷成人片！他曝日本偶像「2天拍1片」變AV天后：比你還努力

▲深田詠美現在是一線AV女優，成名背後有一段奮鬥史。（圖／翻攝自推特）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名資深媒體人3日在臉書貼文，說他有個任職於補教界的朋友發文，無奈學生沉迷於成人片。為了幫助朋友激勵學生，他就搜尋了知名AV女優「深田詠美」的勵志奮鬥故事，希望青少年可以了解到真正的「勤能補拙」，更直呼「人生最可怕的不是那些天才比你更努力，而是發現連你D槽裡的AV女優都比你更努力！」

資深媒體人彭振宣3日在臉書貼出「深田詠美的人生奮鬥史」，首先提到這位女優是在近2年爆紅，甚至推特上有200萬人追蹤。但其實要成為一線人氣女優並不容易，不是拍拍片這麼簡單，彭振宣就在網路上到處搜集資料，拼湊起深田詠美的故事。

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▲彭振宣想用深田的奮鬥史來激勵沉迷成人片的青少年。（圖／翻攝自推特）

首先是「深田詠美的學生時代（推算起來應該是國中時期）」，彭振宣指出，深田國中時覺得自己很胖，還曾在接受訪談時表示，那個時期是「黑暗的人生」，因為她問過自己唯一一位男性朋友，發現對方的友人圈對她的印象不是胖子就是醜女，連喜歡的對象也這麼認為。

當時深田詠美大受打擊，就下定決心，靠著奶奶煮的味噌湯，搭配蔬菜等飲食控制瘦了20公斤後，加入地下偶像團體「B少女戦士ゴーファイガー（B少女戰士Go－Fight－Girl）」。她透露自己會想成為地下偶像，是想用外在環境改變自己悲觀、消極的個性。

但因為該團體並不紅，外加地下偶像一周要舉行3至5次的小型公演，深田詠美的體力無法負荷，而且自己還有著「想變可愛」的強烈心願，3個月後便退團，以「天海こころ（天海心）」為名，成為一名AV女優。很現實的是，在這一行並不是脫了就成名，儘管那時候主打「隨處可見的普通少女」，但因為天海心的顏值普通，「活動了一年，拍了30部片，但沒有一部紅的，還遭到SOD釋出。」

▲深田詠美整形前曾以天海心的名字拍了30部片。（圖／翻攝自推特）

「一般人到這裡大概就放棄了」彭振宣表示，當時還是天海心的深田沒有放棄，靠著日幣313萬元的存款，到韓國整形醫院大改造，休息了整整一年，在2018年11月正式改名「深田詠美」出道。

而最勵志的點，就在「她大概為了徹底讓人生絕地大反攻，拼死命的拍片。」彭振宣指出，「深田詠美」這個名字在2018年底才算真正出道，到2021年初，已經累積將近500部作品，「2年合計也才700多天，平均下來她每2天就拍一部，根本是超強工作狂。」

不僅拼命拍片，深田詠美也很認真在經營推特，賣力地跟粉絲互動，推特追蹤數高達200萬人，「對照她早年的性格，可以說她靠毅力徹底翻轉自己的人生。」彭振宣還補充，這樣拼命的深田詠美今年才23歲，「可以說她只花7年左右，就靠著『勤能補拙』完成這場絕地反攻」，最後直呼，人生最可怕的不是那些天才比自己努力，「而是發現連你D槽裡的AV女優都比你更努力。」