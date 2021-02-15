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兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你！小孩再生就有

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲兒子曾目睹母親幫叔叔吞吐，嚇得告訴綠帽爸真相。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名田姓男子被妻子裴女戴綠帽，但在2019年12月間突然希望獨自跟兒子住在她所經營的麻油雞店，不料竟在店內與蘇男摸胸愛撫，甚至被監視器拍下疑似「吞吐」的畫面，隔年1月甚至問未成年子女蘇男帥不帥，還恐嚇小孩「如果你告訴爸爸，我會和叔叔一起打死你，小孩再生就有了」，新北地院依照侵害配偶權判裴女與蘇男須賠償16萬元。

判決指出，田男與越南嫁來台的裴女結婚多年，並且還有一個兒子，原本家庭幸福美滿。原先在夜市賣鳳爪的裴女在2019年10月時告訴先生自己想開家麻油雞店，以改善冬季的收入，同年12月時她又以工作疲倦、不想往返為藉口，帶著孩子住在店內，田男為體恤妻子便順從意見，一個人住在家裡也沒多想，沒想到這竟是悲劇的開端。

2020年4月時孩子告訴田男「媽媽最近怪怪的」，田男調閱監視器後才發現，老婆在店內跟同樣是越南同鄉的蘇男在店內摟抱、摸胸、摸生殖器等互相愛撫，甚至還有疑似口交等畫面，麻油雞店幾乎成了偷情砲房，讓田男看了直抓狂。

更誇張的是兒子還跟田男說1月時才跟媽媽及蘇男出遊，裴女問了孩子
「這個叔叔帥不帥？要不要這個叔叔當你爸爸？」又恐嚇孩子「如果你告訴爸爸，我會和叔叔一起打死你，小孩再生就有了」兒子也曾經目睹過母親幫蘇男吞吐口交，種種離譜行徑讓田男決定提告，並請求精神撫慰金60萬元。

開庭時裴女坦承確實出軌，但也跟法官說明婚姻會變成這樣，是因為田男4年前也有外遇，當時他跪下說要離婚過，當初跪下希望能夠給他機會，還說如果要離婚就要帶小孩去自殺等語；而蘇男則表示與裴女有超出朋友的界線，但沒有發生性關係，認為60萬元賠償太高。

法官考量裴女在夜市賣鳳爪收入約2萬2千元，而蘇男在印刷廠月入2萬元，每個月還要寄錢回越南養未成年子女，雙方的經濟能力狀況有限，因此依照侵害配偶權，判賠雙方須賠償田男16萬元。

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