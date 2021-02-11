獨／吳夢夢親表妹照片曝光！「姊妹丼」解放大D豪乳…辣翻粉絲

▲吳夢夢曝表妹在劇中台詞：「姊姊的胸部有比我大嗎？」（圖／翻攝自YouTube／吳夢夢）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

網路直播主吳夢夢作風大膽，因在付費平台拍攝性愛影片爆紅，先前她曾在節目上坦言，和男友拍攝「姊妹丼」，是請親表妹來上陣演出，但臉部有打馬賽克。吳夢夢向《ETtoday新聞雲》獨家透露，其實妹妹常接受節目專訪，在網路上也算小有名氣，多少認得出來，如果未來表妹也有興趣當女優的話，「很樂意幫她導流量」。

▲▼吳夢夢和親表妹拍攝「姊妹丼」主題影片，兩人台詞較勁意味十足。（圖／翻攝自YouTube／吳夢夢）

吳夢夢接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪，聊到去年雙11和男友拍攝「姊妹丼」主題影片《難分勝負的姐妹對決》，而片中的妹妹則是親表妹，姊妹倆在拍攝現場排戲時，妹妹說：「什麼第一AV女優，我的比較大對不對？」夢夢則回：「你還在不福氣啊？不燃你也來拍拍看阿！」姊妹倆在劇中台詞較勁意味十足。不過才開拍第一幕後，夢夢已看似神情疲憊，大嘆：「好累！」，但下秒眼神也不忘看向男友，笑著說：「爽死的熊吉。」

▲吳夢夢才拍第一幕就喊累，笑說男友熊吉「爽死」。（圖／翻攝自YouTube／吳夢夢）

吳夢夢獨家向《ETtoday新聞雲》讀者分享姊妹丼的大尺度工作紀錄照，其中一張是表妹披著黑色長直髮，穿著細肩膀帶黑色短裙，而夢夢則是穿著白色上衣，下身僅剩一條內褲，一黑一白，兩人在戲中穿搭風格迥異；而另一張照片，夢夢眼神迷濛散發濃濃的挑逗氣味，「上身」大方露出自豪的大D奶，下身衣褲早已失蹤，僅用一條毯子遮住，表妹在旁看著姐姐的傲人雙峰，也不禁露出燦爛笑容，似乎相當羨慕姊姊的好身材。

▲▼吳夢夢合體親表妹拍「姊妹丼」主題片，解放胸前豪乳辣翻粉絲。（圖／吳夢夢獨家授權提供）

記者詢問，由於「姊妹丼」影片中，表妹的臉部仍是打馬賽克，未來表妹有沒有機會在螢光幕前曝光呢？吳夢夢說：「看她想不想，她如果想進這一行的話，我很樂意幫她導流量。」吳夢夢透露，表妹其實很常接受YouTuber訪談，有露臉過，「只是沒有特別說是我表妹，大家多少認得出來」。

「她在網路上其實小有名氣！」吳夢夢說，之前表妹有問過她：「進去是不是要簽平台？」但她向表妹分析簽平台的收益和需求，但表妹認為，她只是想要賺一點錢。吳夢夢所幸向表妹邀約拍主題片，而表妹也非常豪邁，一口就答應。

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