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居家檢疫怕餓…ATM領2千元挨罰10萬！　全國第2波防疫罰緩查封20地

▲▼新竹分署執行人員勸諭違反居家檢疫規定的義務人辦理分期繳納。（圖／行政執行署提供）

▲新竹分署執行人員勸諭違反居家檢疫規定的義務人辦理分期繳納。（圖／行政執行署提供）

記者劉昌松／台北報導

新冠肺炎疫情期間，仍有不少應該居家檢疫者到處趴趴走，為宣示政府執法決心，行政執行署13個分署今天辦理第2波全國追繳罰鍰行動，共查封土地20筆、建物12間、汽車5輛、機車2部、限制出境8人，其中新竹林姓民眾剛回國返家途中，暫停ATM領2000元吃飯錢，就被開罰10萬元，雖抱怨罰太重，仍在執行官勸導下同意分期繳納。

行政執行署指出，從這波專案執行發現，許多遭衛生單位開罰的民眾，多是因為覺得沒關係、便宜行事而違反防疫規定，包括彰化有位70歲的李姓台商，自行到醫院採檢後，回家路上順便到熟識的牙醫診所看診，就被罰10萬元。

▲▼宜蘭分署林姓義務人父親至郵局購買10萬元郵政匯票交付執行人員，代子繳清違反居家檢疫規定罰款。（圖／行政執行署提供）

▲宜蘭林姓義務人父親至郵局購買10萬元郵政匯票，代子繳清違反居家檢疫罰款。（圖／行政執行署提供）

另外新竹也有位林姓民眾，從國外回台後被告知應該進行居家檢疫，但是因為身無分文，回家路上暫停台灣企銀湖口分行提款2000元，想說可以在檢疫期間買飯吃，卻因在ATM短暫停留幾分鐘就被開罰10萬元。台北有位董姓婦人，都已經是居家檢疫最後一天了，卻因為日子過得太煩悶，身體不適外出溜達，遭罰20萬元，結果在郵局的存款被執行官足額扣押。

行政執行署統計23日全國13個分署分赴95處所現場執行防疫專案，強制執行成果包括查封土地20筆、建物12間、汽車5輛、機車2部、限制出境8人，希往以實際行動提醒民眾提高防疫警覺，守護台灣得來不易的防疫成果。

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