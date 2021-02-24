BMW拔大牌違停三重騎樓！車主：它是物品不能拖　分隊長2法條打臉

記者陳俊宏／綜合報導

新北市三重環河南路上近日有輛百萬BMW未懸掛大牌，停放在騎樓上妨礙通行。派出所員警曾接獲檢舉到場取締，張貼告示認定車輛是「道路障礙物」，要求限期移除，讓車主認為原來車子沒掛大牌就不算違停。三重分局交通分隊長23日提出兩條法條，強勢執法要拖吊，逼得車主只能摸摸鼻子把車子開走。

▲▼BMW未懸掛車牌，停放在騎樓上妨礙通行。（圖／東森新聞）

員警23日接獲民眾檢舉到場，卻和車主互不相讓。違停轎車車主接受《東森新聞》訪問表示，他有打給環保局，環保局說無牌車輛，就是由他們來檢舉告發拖吊。

因這輛BMW之前停在騎樓，員警到場卻是張貼告示，把車輛認定成「道路障礙物」，限期23日前自行清除。事後有人PO網開心說，「遊走法律邊緣，有牌叫違停，沒牌叫廢棄物，過7天再來貼一張吧。」

文章一出也引發警方注意，出動拖吊車到場排除。但車主堅持員警不能拖就是不能拖，直到三重分局交通分隊長姚志翰親自到場，雙方也針對法律條文爭辯一番。

▼警方原本張貼告示，把車輛認定成「道路障礙物」，限期23日前自行清除。（圖／東森新聞）

▼有人PO網說，「遊走法律邊緣，有牌叫違停，沒牌叫廢棄物，過7天再來貼一張吧。」（圖／東森新聞）

車主強調，這是無牌車輛；但姚志翰表示，「無牌車輛不能停車你知道嗎」；車主回，「我知道啊，可是這個拖也不是你們來拖啊，是環保局來拖啊。」

車主：那無牌車輛叫車嗎？

姚志翰：無牌車輛也是車啊，無牌車輛為什麼不是車？

車主：它是物品吧。

姚志翰：還是車啊，你現在是屬於未依規定懸掛車牌的車輛。

車主：沒有，你未依規定懸掛車牌的車輛是指在道路上，而不是…



姚志翰：你現在有占用到騎樓地啦。

▲▼車主和三重分局交通分隊長姚志翰針對法律條文爭辯一番。（圖／東森新聞）

姚志翰靠著兩條法條就瞬間打臉，因根據《道路交通管理處罰條例》第3條，對於道路的定義，除了你我熟知的公路街道之外，包含騎樓、走廊等供公眾通行的地方，都屬於道路；同條例第12條，要是汽車未懸掛號牌於道路停車者，汽車得當場移置保管並扣繳牌照。

姚志翰對車主表示，「請你掛上車牌駛離，如果你不駛離，那我們現在就依規定把你拖走。如果你有問題的話，歡迎你申訴，向我們交通裁決室申訴，可以嗎？那你現在要駛離，還是我們把你拖走？」車主回，「我駛離啊，沒有關係啊。」

車主摸摸鼻子，只好掛上大牌把車移置，免得要領回無牌照車，反而手續更麻煩。警方強勢執法，有網友大讚，讓想要鑽漏洞違停的民眾，踢到大鐵板。

▼車主最後掛上車牌開走。（圖／東森新聞）