新加坡男來台遇疫情受困　沒錢繳住宿費「P圖秀櫃台」快閃挨告

▲新加坡籍男子來台旅遊住宿20多天無力支付房錢，自己P圖假裝已匯款被控詐欺。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

新加坡籍M姓男子去年來台旅遊，剛好遇上新冠肺炎疫情轉趨嚴重，國際移動不易，在台北市旅館住了快一個月實在沒錢了，自己做了張假的匯款圖給櫃檯看一眼就走，旅館人員發現受騙提告，M男辯稱只是想拖延一下時間，等新加坡發給低收國民補助後就會付錢，台北地檢署認為M男並非自始有詐欺犯意，23日處分不起訴。

M男是在2020年3月間抵台入住台北市西門町的一間旅店，一住就是20多天，剛開始他還有正常匯款付帳，最後一天，他秀出手機上的APP轉帳記錄圖，跟櫃台結清費用後離開，旅店因為遲遲沒收到撥款，又聽說樓下章魚燒攤販也曾借錢給M男拿不回來，才發現受騙提告。

警方循線找到M男，發現他仍在台北地區四處換地方住宿，M男坦承因為疫情無法順利離開台北，但身上盤纏真的用完了，才會自己P圖假裝已經轉帳付房錢，M男強調，有聯繫新加坡的家人，只要新加坡政府發給民眾的補助一下來，就會付房錢，但是因為他的新加坡帳戶被凍結，他也無可奈何。

檢察官調查，新加坡確實有因應新冠肺炎發給低收入、失業者補助金，M男提出的單據顯示他分2次共拿到1500元新加坡幣、折合台幣3萬多元，但是新加坡駐台辦事處證實，M男的帳戶被凍結，所以無法完成轉帳，考量M男長期住在旅店時，已經如期付款6次，可能真的因為經濟因素想拖延最後一次的付款時間，並非一開始就有意詐騙，因此處分不起訴。

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