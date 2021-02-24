濃霧追撞片曝！西濱20車連撞釀2死8傷…網批：開這麼快，根本找死

記者戴若涵／綜合報導

台61線、西濱快速公路北上雲嘉大橋路段21日清晨7時許發生一起嚴重車禍！事發當時由於該路段濃霧瀰漫、能見度低，因此發生事故後，後車連環追撞，7輛大貨車、13輛小客車當場撞成一團，釀成2死8傷的事故。事隔3天事故車輛的行車紀錄器也曝光，不少網友看了直呼，「缺乏危機意識！」

▲▼西濱20車連環追撞事故，後車行車紀錄器影片曝光。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心，下同）

根據警方調查，事發時第一波撞擊為最前方載有瓦斯桶的大貨車，遭第2台由林男（死者）撞上，當時撞擊力道並不大，但數秒過後，後方白色轎車、飼料車接連與林男轎車發生碰撞，白色轎車擦撞後車輛偏移至路肩，但飼料車卻是直直撞上林男的轎車。

警方指出，第一波撞擊過後，兩個車道上都有事故車，後方車輛受到濃霧影響，一輛接著一輛撞上來，靠近尾端的撞擊區，其中一輛白色轎車車損並不嚴重，但劉姓駕駛與劉父下車查看時，車輛卻慘遭後方砂石車追撞，車內的劉母當場彈飛，經送醫搶救過後，仍不幸宣告不治。

臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」23日晚間PO出後方追撞車輛的行車紀錄器影片，透過1分鐘的影片可發現，該路段霧氣相當濃，車內駕駛原先跟著車內音樂吹口哨，不久後見到前方車輛發生事故，踩煞車已來不及，偏移後狠狠撞上前方車輛，嚇得駕駛罵聲「啊…X」。

這段影片曝光後，許多網友紛紛留言，「吹口哨，跟音樂同步，結局撞車。」、「現在的人都很妙，濃霧不減速，過伸縮縫怕傷避震倒是會稍微減速，一種小老婆的避震比命重要的概念？」、「真的很多駕駛都嚴重缺乏危機意識」、「為什麼沒有開大燈，也沒有警示燈，而且前面都看不見車速不該哪麼快也沒有警示燈，沒有事故才怪，駕駛警覺都沒有」、「霧這麼大，開這麼快，根本找死」。

▲▼整起事故釀成2死8傷。（圖／地方中心翻攝，下同）