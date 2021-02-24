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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌動國營人事鋪總統路？羅秉成：這個連結毫無根據

▲▼行政院記者會-宣布萊劑零檢出縣市自治條例無效，羅秉成政務委員出席。（圖／記者李毓康攝）

▲政務委員羅秉成。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

國營事業近來再傳異動引來外界聯想，外傳是行政院長蘇貞昌為參選總統鋪路。對此，行政院發言人羅秉成24日接受廣播訪問時強調，「這個連結毫無根據、過度推論」，蘇貞昌對國營事業人事是用人唯才，相信蘇貞昌會專注在院長事務，沒有要選總統。

近來中油、台鹽等高層紛紛傳出異動，主持人問到，外界有風聲是蘇貞昌要剷除前行政院長賴清德的人馬，「整碗捧去」，改找比較聽話、無政治性的人士接任。

對此，羅秉成強調，「蘇院長真的是用人唯才」，在很多位子上是請辭、屆齡退休，要看的是接任人選都是基層。羅說，蘇是服理的人，一開始或許有咖自己的想法，但提出來討論後他會有不同的思維，像是New eID，該踩剎車還是踩剎車。

被問到蘇貞昌處理國營事業的人事，是否不給面子？羅秉成說，倒不致於，相關調動經濟部已表示是正常職務的異動，並沒有針對哪個派系，後續人事也沒有都用蘇系人馬或酬庸的問題，只要看換上去的人就知道。

羅秉成說，很多個案的人事異動都有不同原因，國營事業是全民資產，先把績效做好，是不是有能力的人？不管事原來的人還是以後的人，都要接受相同標準的檢驗。

接著主持人詢問，蘇貞昌是否參選總統？羅秉成說，他相信蘇貞昌不選總統，至於是否當面問過蘇揆此事？他則表示「沒問過」，這不禮貌，蘇貞昌都已經講過了（是指選總統一事不會癢了）。

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