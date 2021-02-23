邱國正接下國防部長　羅秉成期許延續國防改革、帶領國軍精益求精

▲羅秉成見證嚴德發與邱國，完成國防部長交接儀式。（圖／翻攝國防部臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文重整國安團隊，國防部長由國安局長邱國正接任，23日舉行交接儀式，政務委員羅秉成代表行政院院長蘇貞昌見證下交接儀式，期許邱國正延續改革成果，在既有堅實的基礎上，創造更輝煌的施政成果。

國防部透過臉書表示，謝謝嚴前部長在107年2月26日就任後，帶領國軍順利執行各項演訓任務，積極推動國防自主，參與防疫消毒及各項救災，捍衛台澎金馬領空與海疆，實現「有了國軍保護，民眾一定平安」的信念！

羅秉成期許，未來在邱國正的領導下國軍定能一展所長，延續改革成果，在既有堅實的基礎上，創造更輝煌的施政成果，帶領國軍精益求精，守護國人，捍衛疆土，始終如一！

國安人事調整後，蔡英文對於邱國正部長的期許是，必須完成下一階段的國防改革，包括：非傳統威脅、不對稱作戰、聯合作戰等全盤檢討與規劃，要落實這些重要的國防改革任務，需要熟稔基層和部隊實務工作、並對國安戰略和國防體系有充分瞭解，因此下一個階段由邱國正來擔任國防部長，是最合適的人選。

本次國安人事調整，由現任國安局長邱國正將接任國防部長，國防部長嚴德發將轉任國安會諮詢委員；另外，陸委會主委將由前陸委會副主委邱太三接任，現任陸委會主委陳明通將轉任國安局長。

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