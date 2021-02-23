民進黨立委反映公共建設缺工　蘇貞昌指示相關部會應處

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院新會期將於26日開議，行政院長蘇貞昌23日晚間宴請多位民進黨立委。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，今天是蘇貞昌宴請民進黨立委的最後一場餐敘，大家交換了很多意見、氣氛也非常融洽，就像一家人在討論，蘇貞昌並當場指示相關部會就缺工、學校裝設冷氣等議題進行應處。

蘇貞昌23日晚間宴請社會福利及衛生環境委員會的民進黨立委餐敘，就政府推行的各項政策進行討論，與會者包括民進黨團總召柯建銘、幹事長劉世芳、書記長羅致政、立委吳玉琴、莊瑞雄、何欣純、范雲、楊曜、黃秀芳、莊競程等人。

莊瑞雄會後受訪時表示，蘇貞昌今天從過去省議會的政治生態開始談起，主要是要說明出現在的政治跟以前完全不一樣，以前民進黨在黨外從政時，「幾乎講打破威權、對抗國民黨民眾就會投票給他」，但現在的政府已經完全不一樣了，必須讓民眾感覺會做事，而且還要讓民眾滿意，今天講了很多，大家用餐非常愉快。

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者林銘翰攝）



柯建銘則說，蘇貞昌舉辦餐敘最主要是感謝黨團成員，在過去長期以來對行政院的支持，立法院即將在26日開議，今天的最後一場餐敘大家交換了很多意見，氣氛也非常融洽，就像一家人在討論。

柯建銘轉述，蘇貞昌今天在餐敘中強調，過去在威權時期時，「只要罵國民黨就有票」，現在時空環境已經不一樣，必須要有政績、而且團隊一定要會做事，而蘇貞昌團隊會做事、有效率的形象大家都有目共賭，這是和過去要爭取選票非常不一樣的地方。

柯建銘指出，蘇貞昌也向在座的立委再三強調，既然大家是一家人，有任何意見都可以充分反映，並當場指示行政院副院長沈榮津、行政院秘書長李孟諺隨時和大家保持聯絡，包括羅致政有提到當今的缺工問題蠻嚴重，也有立委關切學校裝設冷氣的問題，有些可能沒辦法如想像中順利完成。

柯建銘表示，經過一輪的餐敘，自己每一場都有參加，他感覺民進黨團與行政院之間充滿默契，大家都充滿了戰鬥力，立法院新會期26日就要開始了，相信行政、立法之間的協調整合，一定會繼續往前精進。

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者林銘翰攝）



行政院發言人羅秉成表示，會中沒有針對《營業秘密法》的修法進行任何討論，也沒有就「紓困4.0」交換意見，不過現有的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」是限時法，法定時間將在今年6月底到期，「條例有規定如果有必要延長，還是要報經立院同意」。

羅秉成說明，現在各界在關心條例要不要延長，但其中不只有紓困與振興，還包括防疫等面向要予以盤點、考量，現在國內疫情雖然平穩，但國際疫情依然嚴峻，所以不管在防疫面也好，或者有沒有必要在紓困與振興做出綜合性考量，也還要聽取各界意見。

羅秉成說，如果屆時要有所決定，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」是在今年6月底到期，因此應該要在這個會期提出才來得及，目前都還在討論、檢討中，各界各界有任何意見，行政院都會予以聆聽、注意。

羅秉成表示，蘇貞昌今天在餐會期間也聽了很多立委的反映，因為立委多是來自基層，所以會了解地方上的需求，包括在若干公共建設上發生個案的流標情形，其中有可能是標案本身的設計投標條件過嚴，也有可能是因為時間的變遷，造成工資、物料等上漲。

羅秉成強調，台灣去年的經濟成長率達到3.1%，是世界表現最好、經濟也很活絡，在這種情形之下，市場競爭造成工人需求量大，是很自然的事情，委員提醒了公共建設可能因為缺工受到影響，行政院除了會予以注意，蘇貞昌也特別交代請相關部會就委員意見進行應處。

其他人也看了這些新聞...

► ET民調／2022決戰桃園 韓國瑜大輸綠營最強林智堅15.8%

► ET民調／部桃群聚落幕 鄭文燦施政滿意度高達79.4%



►振興一下我們的美麗