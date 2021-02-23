蘇貞昌宴請民進黨社福衛環立委　林淑芬、劉建國未現身

▲民進黨立委劉建國。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌就職任滿2週年，考量立法院新會期將於26日開議，蘇貞昌23日晚間宴請多位民進黨立委，受邀者包括日前在萊豬跑票的民進黨立委林淑芬、劉建國等人，不過兩人最終並未現身。對此，劉建國表示，自己因為另有行程不克出席，與萊豬表決跑票無關；林淑芬則未接電話，無法取得回應。

立法院長游錫堃18日召集朝野協商，各黨團同意定於26日開議，當天將邀請蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關COVID-19篩檢、疫苗整備及百億養豬產業基金相關事項的專案報告並備質詢。

對此，蘇貞昌22日、23日分別與交通委員會、社會福利及衛生環境委員會的民進黨立委分批餐敘，就政府推行的各項政策繼續進行討論，與會者包括民進黨團總召柯建銘、幹事長劉世芳、書記長羅致政、立委吳玉琴、莊瑞雄、何欣純、范雲、楊曜、黃秀芳、莊競程等人。

劉建國接受電訪時表示，他日前有收到行政院的通知，今天因為另有行程不克出席，主要是因為餐敘有改時間，與萊豬表決跑票無關。此外，林淑芬至截稿前則未接電話，目前未能取得回應。

立法院第10屆第2會期的社會福利及衛生環境委員會共有15名立委，民進黨團包括陳瑩、劉建國、邱泰源、楊曜、林淑芬、黃秀芳、蘇巧慧、莊競程、洪申翰等9人，其中陳瑩、邱泰源、蘇巧慧、洪申翰4等人先前已另擇期參加餐敘，因此最終僅有林淑芬、劉建國2人缺席。

▼民進黨立委林淑芬。（圖／記者屠惠剛攝）



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