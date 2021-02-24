江啟臣喊「2022光復北台灣」　柯文哲愣4秒：別那麼嚴肅⋯

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲受國民黨主席江啟臣邀請，參加國民黨「願景台灣2030」論壇，讓藍白合作再度受到討論。不過，被問到江啟臣說，2022選戰要「光復北台灣」，柯文哲聽聞後，瞬間沈默4秒鐘，僅吐出一句「不要那麼嚴肅，輕鬆一點。」

柯文哲24日上午出席國民黨「願景台灣2030」論壇，主辦單位先安排江啟臣於9時40分左右接受聯訪，到了9時49分換柯文哲在舞台前方受訪。





▲台北市長柯文哲出席「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲一站上舞台，看見大批攝影鏡頭，先是計算攝影機的數量，然後不斷喊「哇哇哇哇！算一下幾台！」使一旁媒體詢問，有感受到大家對藍白的期待嗎？柯文哲則大笑2聲，並未正面回應。

關於台北市議員李明賢說，台北市已非傳統的藍大於綠，是不是國民黨對蔣萬安選情沒想像中樂觀？柯文哲說，現在離選舉還早，台灣選舉風向3個月就換來換去，「我覺得每天認真過日子、快樂過日子。」差不多最後半年再來談選舉。

針對外界認為江啟臣藉此拉抬自我聲量，是否會成為江啟臣的墊腳石？柯文哲說，對他來講出發點很簡單，都是在議題上跟大多數人合作，「還好啦，不要老是想那麼多。」

至於江啟臣稍早於廣播節目中提出，2022選戰國民黨目標為「光復北台灣」，這樣未來是否還有合作可能性？柯文哲聽聞此問題，先是沈默了4秒鐘，接著說「不要那麼嚴肅，輕鬆一點，take it easy。」台灣就是這樣，要馬每天談選舉，要馬談意識形態，但民生議題還是要拿出來講，「對我來講，只要講民生議題，不分黨派我都可參加。」

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