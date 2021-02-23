台鐵內部溝通出包釀道班工3死傷　運安會今晚決定是否立案調查

▲台鐵台東海端火車站發生道班工遭自家工程車撞死意外。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台東海端火車站23日上午8時許，有3名工人正在鐵軌上進行施工作業，卻突然遭到一列火車工程車撞飛，造成2死1傷。運安會下午召開說明會指出，上午已派2名調查員去掌握重要事證、了解狀況，今晚將開會決定是否立案調查，若有立案調查，將會就道班人員申請延長保修的狀況是否副知給綜合調度所，後續將待運安會、台鐵、鐵道局三方把狀況釐清。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台鐵道班工事故，運安會今晚將決定是否立案調查。（圖／記者賴文萱翻攝）

運安會主委楊宏智表示，目前了解兩邊的確都有申報，也有正常程序批核，但為何還會發生不幸事故，這需要進一步了解，問題環節出在哪，後續有待運安會、台鐵、鐵道局三方把狀況釐清。

運安會鐵路調查組組長林沛達表示，現在運安會掌握的事證中，台東工務段池上道班人員昨晚有提出實施夜間檢修申請，不過早上7點又再跟關山車站提出延長保修到下午5點的申請單。道班人員於7:05進場，在申請欄位中也勾選維修工作不影響行車運轉，但是否該申請有副知給綜合調度所，目前尚無法確認。

至於電力維修車部分，目前也掌握到是2/22由花蓮電力段提出申請，時間是從2/23早上8點玉里出發，進行為期4天的電力維修車訓練。

林沛達說，正常SOP來說，如果維修作業有影響到正線上的運轉，應該要申請封鎖，不過，道班人員僅申請保修，內部溝通是否出狀況，要等後續若立案調查，再深入了解。

▲台鐵台東海端火車站發生道班工遭自家工程車撞死意外。（圖／台鐵提供）

該起事故為海端站進行道岔抽換工程，於工程結束後，留3名池上工務道班維護保養，施工3人不慎遭8742次（電力維修車）撞及。3名工人中，其中2名工人頭骨破裂、全身嚴重骨折，經送醫搶救後仍宣告不治，而另名工人則已恢復意識，目前仍在醫院治療當中。

事實上，軌道路線上若要進行保養維修及車輛路線訓練都要提出申請，據台鐵內部了解，今早的道班工維修及維修車路線訓練都有依照規定申請，也派出瞭望員，卻仍發生憾事。實際肇事原因疑與內部聯繫出包有關，是否為人為疏失造成還待釐清。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來