台鐵道班工2死「工會擬提國賠」　曝背後肇因人力、瞭望設備不足

▲台鐵台東海端火車站發生道班工遭自家工程車撞死意外。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台東海端火車站23日上午8時許，有3名工人正在鐵軌上進行施工作業，卻突然遭到一列火車工程車撞飛，造成2死1傷，目前肇事原因疑與人為疏失有關。台鐵企業工會表示，過去工會長年跟台鐵提出要提升安全，但包含人力、設備都相對落後，鐵路高層長期以來不作為，這次事故該是很認真來正視問題的時候，不排除替受傷、死亡同仁提出國賠協助。

台鐵指出，該起事故為海端站進行道岔抽換工程，於工程結束後，留3名池上工務道班維護保養，施工3人不慎遭8742次（電力維修車）撞及。3人受傷送往關山慈濟醫院救治，關山慈濟醫院宣告，池上道班潘○宏（男性，62年次）及劉○德（男性，55年次），2人已不治。另王○宇（男性，74年次）已回復意識，並於10時34分轉往台東馬偕紀念醫院。

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台灣鐵路企業工會研究組長林佑哲表示，目前肇事原因還不是很清楚，運安會還有台鐵本身運安處，還有職安署都已經介入先調查，工會對這樣事件表示很遺憾，也感到相當生氣，因為長期以來在道安這塊，台鐵工務跟電務相關人力設備都相對落後，尤其在安全設備上。

▲台鐵台東海端火車站發生道班工遭自家工程車撞死意外。（圖／台鐵提供）

林佑哲指出，台鐵在制度上長期人力、設備不足，尤其道班施工還停留在很傳統的人力作業基礎上，就這起事故來說，說有派出瞭望員，但到底是真的有瞭望員，還是假的只是在書面上簽名而已？有沒有真的落實瞭望也不知道。

林佑哲說，全世界先進國家軌道查修作業，很多都已經採取安全、非人工的自動化系統去執行，台鐵卻還是大量仰賴人力去維護去進行巡查及保養，工會很早就提出應該要提升制度採取自動化，讓人員能在後面指揮操控，而不是直接去面對第一線的危險。

台鐵企業工會表示，這一兩年來台鐵已經發生很多起工安意外，也導致不少同仁因為現場危險而喪失生命，明明可以投入現代化設備去改善及降低危險，就是因為鐵路高層不作為才造成，因此，工會不排除替受傷、死亡的同仁提出申請國賠協助，希望國家能認真正視問題。

事實上，軌道路線上若要進行保養維修及車輛路線訓練都要提出申請，據台鐵內部了解，今早的道班工維修及維修車路線訓練都有依照規定申請，也派出瞭望員，卻仍發生憾事。實際肇事原因疑與內部聯繫出包有關，是否為人為疏失造成還待釐清。

對此，台鐵表示，本案因已由運安會、南區勞檢所介入調查，本局現階段不適合對外發言，後續將全力配合調查，期儘速釐清肇因，徹底檢討改善，並妥善照護與慰問死傷同仁及家屬。運安會則指，現在仍在現場勘查中，肇事原因待釐清。

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