2道班工遭撞飛枉死　林佳龍令台鐵今下班前成立職安改善小組

▲海端火車站意外事故。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台東海端火車站23日上午8時許，有3名工人正在鐵軌上進行施工作業，卻突然遭到一列火車工程車撞飛，造成2死1傷。交通部長林佳龍今指示，要求台鐵配合運安會以及南區勞檢局調查事故成因，也責成祁次長（台鐵代局長），於今日下班前成立台鐵職安事故改善督導小組，全面檢視台鐵各項施工標準作業程序。

針對今日台鐵海端事故，林佳龍在主持部務會報中指示，要求台鐵配合運安會以及南區勞檢局調查事故成因。除了外部調查，責成祁次長（台鐵代局長），今日下班前成立台鐵職安事故改善督導小組，全面檢視台鐵各項施工標準作業程序，要求落實SOP改善職安。

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除台鐵職安事故外，交通部所屬單位也要檢視各項工作標準作業程序，加強職安落實。另外，針對台鐵罹難同仁、傷患，請台鐵全力協助後續撫慰以及照顧，協助恢復正常生活。

▲台鐵海端火車站發生職安事故，造成3道班工2死1傷。（圖／台鐵提供）

台鐵指出，該起事故為海端站進行道岔抽換工程，於工程結束後，留3名池上工務道班維護保養，施工3人不慎遭8742次（電力維修車）撞及。3名工人中，其中2名工人頭骨破裂、全身嚴重骨折，經送醫搶救後仍宣告不治，而另名工人則已恢復意識，目前仍在醫院治療當中。

事實上，軌道路線上若要進行保養維修及車輛路線訓練都要提出申請，據台鐵內部了解，今早的道班工維修及維修車路線訓練都有依照規定申請，也派出瞭望員，卻仍發生憾事。實際肇事原因疑與內部聯繫出包有關，是否為人為疏失造成還待釐清。

對此，台鐵表示，運安會、南區勞檢所皆已介入調查，本局現在不適合對外發言。運安會則指，現在仍在現場勘查中，肇事原因待釐清。

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