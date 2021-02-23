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內部聯繫出包！台鐵3道班工遭自家維修車撞飛　「2人頭骨破裂」亡

▲海端火車站意外事故。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲海端火車站意外事故。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者賴文萱／台北報導

台東海端火車站23日上午8時許，有3名工人正在鐵軌上進行施工作業，卻突然遭到一列火車工程車撞飛，其中2名工人頭骨破裂、全身嚴重骨折，經送醫搶救後仍宣告不治。這起事故疑似人為疏失造成，道班工不知道有維修車正進行路線訓練，對此，台鐵表示，運安會、南區勞檢所皆已介入調查，本局現在不適合對外發言。運安會則指，現在仍在現場勘查中，肇事原因待釐清。

台鐵指出，該起事故為海端站進行道岔抽換工程，於工程結束後，留3名池上工務道班維護保養，施工3人不慎遭8742次（電力維修車）撞及。3名工人中，其中2名工人頭骨破裂、全身嚴重骨折，經送醫搶救後仍宣告不治，而另名工人則已恢復意識，目前仍在醫院治療當中。

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事實上，軌道路線上若要進行保養維修及車輛路線訓練都要提出申請，據台鐵內部了解，今早的道班工維修及維修車路線訓練都有依照規定申請，也派出瞭望員，卻仍發生憾事。實際肇事原因疑與內部聯繫出包有關，是否為人為疏失造成還待釐清。

對此，台鐵表示，運安會、南區勞檢所皆已介入調查，本局現在不適合對外發言。運安會則指，現在仍在現場勘查中，肇事原因待釐清。

▲海端火車站意外事故。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，近20年來，台鐵營運或測試列車撞擊路線施工人員，已造成9位員工不幸罹難，超過10個家庭遭遇重大變故。

學會認為，歷經 2006 年崇德站的 5人事故後，台鐵在營運規章，作業規定皆有全面性之檢討與改善。但是，規章，制度，程序，現場作業，台鐵往往只完成前面的檢討，誰又能確保現場作業時，現場若無法達成規章要求時，又如何能確保現場作業安全？

撞擊自家人，對於台鐵基層是最嚴重的士氣打擊，不只是遇難的員工，對於事故其他關聯的人員，也可能造成無法抹滅的永久傷害。

如果交通部和鐵道局始終不願意正視台鐵組織文化的問題，再多規章，再多公文往返，再多列管表，都無法保證不會再出現下一個破碎的家庭。

由於鐵公路路線沿線與民眾生命財產息息相關，現有的運輸事故調查範疇僅有針對營運列車，對於如今日之重大事故可能僅列為工安事故。

因此學會建議，只要事故範疇屬於營運路線之範圍，一定死傷程度之事故，就應由運安會以運輸事故處理，避免單純調查工安導致運輸安全層面議題成為安全檢討之漏網之魚。

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