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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白爭北市／國民黨頻放話吃豆腐　柯營酸：對蔣萬安沒信心？

▲▼黃珊珊出席健康關懷天使授證記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲黃珊珊勤跑基層知名度大增，過去「走不出港湖」的問題已不存在。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

2022年首都台北市選戰備受關注。國民黨熱門人選蔣萬安被直擊夜奔北市府參加春酒，與市長柯文哲同桌共餐，但席間卻未見被柯視為接班人的副市長黃珊珊，讓近來熱議的「藍白合」格外引人聯想。面對不斷被國民黨吃豆腐，柯營核心幕僚反酸，「大家是不是對蔣萬安沒信心？」

北市府指出，目前台北市三位副市長分工明確，該活動由兩岸清華大學校友會主辦，屬教育性質，本就是由負責督導教育局的副市長蔡炳坤出席；幕僚強調，活動僅是單純的校友會春酒活動，柯文哲、蔡炳坤等都是受邀出席，並沒有政治目的，外界不需做過多聯想與解讀。柯23日受訪更說，「這題目不是題目」。

▲▼馬英九、蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

民眾黨支持度急追　國民黨力促藍白合還要搶主導權

在和民進黨幾近決裂的情況下，柯文哲與藍營越走越近，近來吸收不少藍營地方人士、黨工，最知名的就是民眾黨秘書長謝立功以及近來出任顧問的胡文琦，被外界解讀是「挖牆腳」；此外，不少民調都指出，民眾黨的支持度已有追上國民黨的趨勢，威脅國民黨「最大在野黨」的地位。

面對民進黨獨大，民眾黨、國民黨似乎都意識到在野合作的重要性，近來「藍白合」的議題，更因江啟臣邀請柯文哲出席「願景台灣2030」論壇被炒熱。加上柯文哲雖早早就對外公開表態黃珊珊的接班地位，但面對是否會與國民黨合作、禮讓蔣萬安的議題，柯仍舊未把話說死，留給外界想像空間。

此外，國民黨也不斷要把柯文哲與蔣萬安「牽」起來，日前不僅有藍營議員秦慧珠熱心要幫雙方約吃飯，李明賢更指出，台北市已非傳統的藍大於綠，「蔣萬安的狀況並不如外界預期的樂觀」、「選舉沒有一定贏的」，因此身為最大在野黨的國民黨、民眾黨一定要整合。這許多動作無非就是針對民眾黨裡面的淺藍支持者而來。

▲民眾黨主席柯文哲出席新春團拜。（圖／記者林敬旻攝）

補足行政歷練　柯文哲定調黃珊珊「接班人」

核心幕僚指出，黃珊珊專心市政、做好副市長工作之外，近來也相當積極跑地方，過去「走不出港湖」的狀況早已不復存在，到各行政區視察、督導時，都獲得民眾熱情歡迎。幕僚認為，國民黨不斷吃柯文哲豆腐，甚至還拿選民結構出來要推動合作，「是不是對蔣萬安沒信心？」

儘管柯文哲對於人選態度曖昧，但核心幕僚透露，柯文哲對內定調黃珊珊「就是接班人」的地位，找黃入府、安排在副長位子上，就是要給她更多的磨練機會，補足民代出身的黃最缺乏的行政歷練，「要讓黃珊珊接班的態勢非常明確」。

據了解，柯文哲對內表示，黃珊珊應「做越久越好」，但柯團隊仍做好黃珊珊請辭打選戰的規劃。另外，屆時還會有副發言人黃瀞瑩、林珍羽，黃珊珊秘書、前立委劉文雄之子劉瀛仁，北捷董事長秘書周芳如等陸續投身選舉，北市府也已做好人手短缺的準備。

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